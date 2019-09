Singapore | terza pole di fila per Leclerc

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 21 settembre 2019) Dopo Spa e Monza Charlessi prende anche laposition aquindicesimo appuntamento del mondiale di Formula1. Il monegasco (quintain carriera) della Ferrari ha chiuso in 1'36"217 davanti alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton (1'36"498). Secondaper l'altra Ferrari di Sebastian Vettel (1'36"437) e la Mercedes di Valtteri Bottas. Poi le due Red Bull di Albon e Verstappen, le due McLaren di Sainz e Norris; le due Renault di Hulkenberg e Ricciardo. L'ultima sequenza di 3per un pilota Ferrari era stata registrata da Vettel l'anno scorso : Bahrain, Shanghai e Baku.Dunque, a Marina Bay Charlesha ottenuto ladi(la quinta della stagione) con un bellissimo giro in Q3, fermando il cronometro sul tempo di 1'36"217. "Sono davvero contento" ha detto il pilota Ferrari, che ha rischiato tutto per stare davanti a Lewis Hamilton: ...

