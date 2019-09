Serie TV Marvel | 10 serie con supereroi da non perdere

Come «The Boys» di Amazon Prime Video ha battuto le Serie Netflix Marvel The Defenders : I supereroi cattivi piacciono. Anzi, piacciono di più. Pare sia questa la lezione di The Boys. La serie Amazon Prime Video, disponibile dal 26 luglio 2019 sulla piattaforma streaming, era tra i titoli più attesi dell’estate e ora risulta anche quella che vince meglio sul lungo periodo, tanto da segnare un vantaggio sugli altri telefilm dedicati ai supereroi già apparsi on demand. A dirlo sarebbero i dati riportati da Parrot ...

Il revival di Lizzie McGuire e tre nuove Serie tv Marvel in arrivo su Disney+ : Il 12 novembre negli Stati Uniti, in Canada e in Olanda debutterà il servizio di streaming Disney+, una piattaforma destinata alle famiglie con il meglio del mondo Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic e Fox dedicato. La settimana successiva partirà anche in Australia e Nuova Zelanda e il costo sarà di 6.99$ al mese. In Italia non c'è ancora una data precisa ma il debutto europeo è previsto tra fine 2019 e inizio 2020 quindi non è ...

Disney+ al D23 : nuove Serie Marvel - i trailer di Mandalorian e High School Musical e altro : Disney+ al D23: annunciate Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight. Ming-Na Wen in The Mandalorian. I trailer di Lilli e il Vagabondo, The Mandalorian, High School Musical e altro. Giorno 1 In questi ultimi giorni di fine estate a Anaheim è in corso il D23 Expo, una tre giorni in cui Disney festeggia la sua ricca line-up di franchise sotto la sua ala. Il D23 di quest’anno però è stato utilizzato da Disney per promuovere il suo nuovo servizio ...

In arrivo una Serie Marvel al femminile dopo Agents of SHIELD? I fan chiedono il ritorno di Agent Carter : È in arrivo una nuova serie Marvel tutta al femminile? Secondo Deadline, con Agents of S.H.I.E.L.D. che terminerà il prossimo anno con la settima stagione, la Casa delle Idee e la rete ABC sono in trattative per riempire il vuoto lasciato dagli Agenti di Phil Coulson, sviluppando un nuova serie. Seguendo la scia della rivoluzione femminista di Hollywood, il presidente Karey Burke ha dichiarato che il progetto sarà qualcosa di completamente ...

ABC al TCA : una nuova Serie Marvel? Spinoff di Modern Family? e altro : ABC al TCA: una nuova serie Marvel, Spinoff per Modern Family? Ci sarà una seconda stagione di Grand Hotel? E molto altro. Ieri ABC era presente al TCA Summer Press Tour per presentare le nuove serie che debutteranno durante la prossima stagione televisiva, e per fornire aggiornamenti su situazioni ancora in sospeso. La presidente del canale, Karey Burke ha rivelato di essere interessata a realizzare una nuova serie tv Marvel che avrà come ...