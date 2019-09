Serie A – Verso Bologna-Roma | Fonseca sincero | “Mihajlovic? Domani saremo avversari | ma…”

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019)e la sfida contro il: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match contro la squadra di Sinisa Mihajlovic E’ iniziata ieri sera la quarta giornata diA, ma l’attenzione è tutta per questa sera, col derby Milan-Inter che regalerà sicuramente un grande spettacolo. Occhi puntati anche sulla sfida didella, che gioca in trasferta a, contro una squadra tosta e coraggiosa, che ha ereditato il carattere del suo allenatore Mihajlovic. LaPresse, allenatore giallorosso, sa bene che i rossoblu daranno filo da torcere alla: “è un test importante per misurare le nostre capacità. Affrontiamo una squadra forte che è in testa ed imbattuta, motivata, con giocatori molto buoni, che riflette il carattere del proprio allenatore. Sarà una gara complessa ma siamo pronti per questo genere di partite“, ha ...

giadamargheri : RT @FirenzeRivista: In #SalaKettyLaRocca a @LeMuratePAC si presenta: Verso #Boris e oltre. Come una #comunità di amici ha dato vita a una s… - milansette : LIVE MN - Verso Milan-Inter: confronto in casa rossonera numero 86 in Serie A - FirenzeRivista : In #SalaKettyLaRocca a @LeMuratePAC si presenta: Verso #Boris e oltre. Come una #comunità di amici ha dato vita a u… -