Serena e Pago lasciano Temptation Island Vip? Anticipazioni e indizi

Temptation Island Vip - Elga Enardu : ‘Mi auguro che Serena e Pago si lascino’ : “Sarò onesta: io mi auguro che si lascino. Per la felicità di entrambi, preferisco che si aprissero a un’opportunità di vita di coppia più bella di quella che hanno oggi”. Pane al pane vino al vino Elga Enardu esprime la propria opinione sul rapporto tra la gemella Serena e Pago, attualmente impegnati a Temptation Island Vip. Elga Enardu: “Serena e Pago non resistono uno lontano dall’altra” Intervistata dal ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - terza puntata : Serena delusa da un video di Pago : Sarà una puntata particolarmente movimentata quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire lunedì 23 settembre in prima serata su Canale 5. Le prime Anticipazioni segnalano, infatti, l'ingresso di una nuova coppia che sostituirà Damiano Coccia 'Er Faina' e Sharon Macrì, usciti insieme dopo il falò anticipato. A sorpresa si invertiranno i ruoli tra Serena Enardu e Pago: dopo la sbandata di lei con il single Alessandro, ...

Temptation Island - Miriana Trevisan parla dell’ex Marito Pago : “Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco” : “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”: parole di Miriana Trevisan che a Novella2000 ha raccontato come vede il suo ex Marito e padre di famiglia in questa esperienza televisiva a Temptation Island. “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale – ha detto ancora Miriana, ...

“Serena Enardu?”. Parla l'ex moglie di Pago : la rivelazione di Miriana Trevisan : Tra le coppie più in crisi della seconda edizione di Temptation Island Vip c’è sicuramente quella formata da Serena Enardu (ex volto di Uomini e Donne) e il cantautore Pago. Tra i due infatti, come rivelato dalla Enardu al single Alessandro, non c’è più dialogo e da ormai diverso tempo non non riescono più a trovare un punto d’incontro. Sul caso è intervenuta anche Elga Enardu, felicemente sposata, e anche lei ex tronista del dating show di ...

Temptation Island Vip - Elga Enardu sorprende : 'Mi auguro che Serena e Pago si lascino' : Mancano ancora un po' di settimane alla fine di Temptation Island Vip 2, ma sono già in tanti a fare dei pronostici su quello che accadrà alle coppie del cast allo scadere dei 21 giorni. Elga Enardu, interpellata dal magazine di U&D su quest'argomento, ha fatto sapere che non le dispiacerebbe affatto assistere ad un addio tra la sorella Serena e Pago: secondo lei, infatti, entrambi potrebbero trovare la felicità solo se si aprissero a nuove ...

Temptation - Serena e Pago sempre più distanti - lui : 'La vedo confusa' : Serena Enardu e Pago sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island Vip. La coppia, durante la seconda puntata, ha dato l'idea di essere sempre più distante, tanto che i fan pensano ad un probabile addio che possa arrivare da un momento all'altro. L'ex tronista di Uomini e Donne, nella seconda puntata del docu-reality, ha confermato l'avvicinamento al single Alessandro. I due continuano a trascorrere molto tempo insieme, tanto che ...

Temptation Vip seconda puntata : Serena umilia Pago - Nathalie vicina all'addio : La seconda puntata di Temptation Island Vip, andata in onda ieri 16 settembre in prima serata su Canale 5, ha riservato non pochi colpi di scena ai fan del reality, che hanno assistito prima al falò di Damiano e Sharon e, successivamente, allo sviluppo delle vicende delle restanti coppie ancora in gioco, con tanto di lacrime e reazioni furiose. Nathalie Caldonazzo, ad esempio, ha preso atto del comportamento del suo fidanzato Andrea che, nel ...

Temptation Island Vip - Pago vicino a una single : la reazione di Serena : Serena Enardu e Pago: lui si avvicina a una single a Temptation Island Vip Il giro di boa è quasi iniziato. Lunedì prossimo, 23 settembre, con la terza puntata di Temptation Island Vip i protagonisti dell’attuale edizione del reality sui sentimenti arriveranno alla metà del loro percorso. Per Pago e Serena ci sarà una svolta inaspettata, il cantante dopo aver subito per tre settimane falò e pinnettu, passerà al contrattacco. Pacifico ...

Serena Enardu umilia Pago a Temptation Island Vip : “Sempre trasandato” : Serena Enardu mortifica il fidanzato Pago a Temptation Island Vip Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2019 è arrivato il momento del secondo falò delle coppie. Serena Enardu ha confessato ad Alessia Marcuzzi che ogni tanto pensa a Pago e le piacerebbe sarebbe come sta. L’ex tronista, inoltre, ha dichiarato con sicurezza che il compagno ha avuto grandi difficoltà ad integrarsi nel gruppo e ad approcciarsi alle tentatrici perchè, ...