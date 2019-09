Scudetto Napoli – La ricetta di Ottavio Bianchi

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 21 settembre 2019) L’ex allenatore deldegli anni ’80ha rilasciato alcune dichiarazioni in onda su Radio Kiss Kiss, ha parlato anche delloci crede, secondo il mister che ha condotto le vittorie azzurre, ci sono tutte le condizioni. “Le condizioni per vincere loci sono tutte. E’ evidente che Juventus ed Inter hanno problemi riconducibili ai molti cambi, nei primi mesi è un grosso vantaggio per il”. “Storicamente alsuccede di riuscire a vincere contro le grandi e poi magari perdere contro le piccole, è successo anche nella mia esperienza in azzurro. Avere avuto un nucleo di napoletani in campo è stato un vantaggio, sentivano la partita più degli altri ed era evidente a tutti. I campani che avevamo in squadra sono stati fondamentali nelle vittorie che abbiamo ...

Castrese7 : RT @napolista: #Lozano a Repubblica: «Se vinciamo lo scudetto mi faccio il primo tatuaggio» L’attaccante messicano confessa il suo amore p… - DaceLucio : ?? Hirving Lozano ; Ho Preferito Napoli A Psg e Milan Per La Bellezza Della Cittá E Per Carlo Ancelotti , É Un Super… - SiamoPartenopei : Lozano a 360°: 'Ho preferito Napoli a Psg e Milan per Ancelotti e la bellezza della città! Insigne il mio vicino, v… -