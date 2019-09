Scossa di terremoto sulla costa albanese Avvertita anche in Puglia e in altre regioni Sud

Terremoto di magnitudo 5.8 sulla costa albanese. Scossa avvertita anche in Puglia : La terra ha tremato alle 16 e 4 minuti a 20 chilometri da Tirana, capitale dell'Albania. La Scossa, di magnitudo 5.8 e seguita da un'altra leggermente meno intensa, è stata avvertita anche in Puglia.Continua a leggere

Scossa di terremoto nel sud Italia : Scossa di terremoto nel sud Italia. Avvertita molto bene in tutta la Puglia. Centinaia di segnalazioni

Terremoto in Albania : forte Scossa - avvertita anche in Puglia. Si temono danni a Durazzo : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi, 21 settembre 2019 e precisamente alle 16.04, sulla costa albanese in riva all'Adriatico. Stando ai dati giunti dai sismografi dell'INGV il...

Terremoto in Molise : Scossa magnitudo 2.7 avvertita dalla popolazione : Un Terremoto di magnitudo 2.7 è stato registrato alle 17.04 con epicentro a Guardialfiera, in provincia di Campobasso. La scossa è stata avvertita da molti abitanti del paese. Il sisma è stato rilevato dalla sala operativa dell’Ingv ad una profondità di 16,7 km Il sindaco: “Non ci sono danni” Il sindaco Vincenzo Tozzi ha fatto sapere che "non ci sono danni in paese". Ad avvertire la scossa anche il vicesindaco che, a quell'ora, era in ...

Terremoto Centro Italia : nuova Scossa a Norcia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 21.36. L’epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l’ipoCentro a soli 9.9 Km di profondità. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro Italia: nuova scossa a Norcia [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Sciame sismico in Sicilia - nuova Scossa di terremoto a Bronte di magnitudo 3.3 : Dopo le due scosse di terremoto avvertite nel giro di dieci minuti ieri sera un nuovo sisma è stato registrato in Sicilia: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 23.32 di martedì 17 settembre un terremoto di magnitudo 3.3 ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.Continua a leggere

Terremoto in Sicilia : Scossa sull’Etna - epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 3.1, si è verificata alle ore 20.40. L’epicentro è stato localizzato a Bronte, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro a soli 5 Km di profondità. Si è trattata di una scossa molto superficiale, avvertita dunque dalla popolazione. L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa sull’Etna, epicentro a Bronte [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su ...

Umbria : Scossa di terremoto moderata sveglia Norcia - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 16 settembre 2019, precisamente alle 07.22, sull'Appennino centrale umbro, nel perugino. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Forte terremoto in Indonesia - Scossa di magnitudo 5 - 9 al largo di Halmahera [DATI e MAPPE] : Un terremoto di magnitudo 5.9 sulla scala Richter ha avuto luogo oggi al largo dell’isola di Halmahera, in Indonesia: lo riferisce l’istituto geologico statunitense USGS. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 10 chilometri. Al momento non si hanno informazioni di vittime o feriti. Nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo, le mappe estrapolate dall’INGV. L'articolo Forte terremoto in ...

Terremoto : Scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle 12:18. L’epiCentro è stato localizzato a Norcia, in provincia di Perugia, mentre l’ipoCentro a soli 9.3 Km di profondità. Sono diversi i microsismi che si stanno verificando nella zona, interessata 3 anni fa da due violente scosse. L'articolo Terremoto: scossa in Centro Italia [MAPPE e DATI] sembra essere il ...

Scossa di terremoto nelle Filippine [GALLERY] : Una Scossa di terremoto si è verificata alle 09:18 UTC nelle Filippine: l’evento, magnitudo 4.7 (dati EMSC) è stato localizzato a 13 km est da Carlagan e 132 km est da Manila, ad una profondità di circa 30 km. L'articolo Scossa di terremoto nelle Filippine [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Pozzuoli trema ancora : lieve Scossa di terremoto avvertita dalla popolazione : Pozzuoli - Un lieve terremoto alle ore 12,27 di oggi si è verificato nella cittadina puteolana con epicentro nella zona del mare prospiciente il parcheggio di via Nicola Fasano. A darne...