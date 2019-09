Sarno | incendio sul monte Saretto | cittadini evacuati e scuole chiuse

Sarno - evacuate 200 persone per un vasto incendio : Rosa Scognamiglio incendio a Sarno: le fiamme sul Monte SarettoNella tarda serata di ieri, un vasto incendio è divampato sul Monte Saretto a Sarno, in provincia di Salerno. Più di 200 persone sono state evacuate, attiva squadra per emergenze regionale Sarno brucia. Un devastante incendio è divampato sul monte Saretto in provincia di Salerno, nella tarda serata di ieri. La città, già tristemente nota alle cronache per l'alluvione nel ...

Incendio a Sarno : le fiamme sul Monte Saretto : Un Incendio divampato sul Monte Saretto, a Sarno, ha dato luogo ad uno scenario apocalittico. Più di 200 le persone sfollate, chiuse e scuole e locali pubblici. Sul luogo, vigili del fuoco, protezione civile e squadre anticendio boschivo Rosa Scognamiglio Un vasto Incendio è divampato nella tarda serata di ieri, perdurando fino alle prime ore dell'alba, sul Monte Saretto, a Sarno. Più di 200 persone sono state evacuate dall'area ...

Domato l'incendio a Sarno. Il Sindaco : "Doloso al mille per mille" : Il peggio sembra essere passato. Ora, per i cittadini di Sarno, nel Salernitano, resta la paura che le piogge possano far rivivere quei giorni di terrore del maggio del 1998, quando il comune dell'agro sarnese nocerino fu investito da una colata di fango che causò, lì e in altri comuni vicini, 160 morti. È questa la preoccupazione maggiore a poche ore di distanza dal vasto incendio divampato, nel tardo pomeriggio di ieri, nei pressi di una ...

Enorme incendio a Sarno - città a rischio : case evacuate e scuole chiuse dopo una notte di panico [FOTO] : Un vasto incendio ieri pomeriggio si è sviluppato sulla collina del Saretto, a Sarno, in provincia di Salerno. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente estese nella sera/notte a una vastissima area. Così gli abitanti di Sarno hanno vissuto un’intera nottata di panico e angoscia. L’amministrazione comunale già ieri sera aveva “ai cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, di lasciare immediatamente ...

C’è un grande incendio a Sarno - in provincia di Salerno : molte persone sono state costrette a lasciare le loro case : Nella notte tra venerdì e sabato si è sviluppato un incendio sul monte Saretto di Sarno, comune di circa 30mila abitanti in provincia di Salerno (Campania): i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a spegnerlo e il sindaco, Giuseppe

Grosso incendio su Sarno - scuole chiuse e gente evacuata : "un'apocalisse di fuoco" : Davvero impressionanti le immagini che arrivano da Sarno, in provincia di Salerno e uno dei principali centri dell'Agro Nocerino Sarnese: la località campana ieri sera è stata sovrastata da un...

Incendio a Sarno sul monte Saretto. Scuole chiuse e abitanti evacuati : Quella vissuta dai cittadini di Sarno, in provincia di Salerno, è stata una notte difficile, piena di terrore. Per colpa di un vasto Incendio che ha colpito ampie zone del monte Saretto, molti cittadini sono stati evacuati e le Scuole rimarranno chiuse. Il Sindaco, Giuseppe Canfora, e gli assessori hanno chiesto l'intervento dell'esercito per poi affidare a Facebook lo sfogo per la tragedia che ha colpito la zona: "Sarno, non sappiamo più ...

Vasto incendio a Sarno - il grido del sindaco : "Assassinio della nostra terra" : Notte di terrore per gli abitanti, il primo cittadino in Comune con gli assessori chiede l'intervento dell'esercito. Gli elicotteri in volo alle prime luci dell'alba