Rugby | Mondiali 2019 | risultati e classifiche fase a gironi La Francia supera

Mondiali Rugby 2019 – L’Australia comincia con il piede giusto - stese le Fiji in rimonta 39-21 : Partita bella ed emozionante a Sapporo, con i Wallabies che si impongono in rimonta dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio comincia con il piede giusto l’avventura dell’Australia ai Mondiali di Rugby, la squadra del ct Michael Cheika supera non senza fatica le Isole Fiji, mantenendo una imbattibilità che, contro i fijani, dura ormai da 65 anni. Primo tempo comunque sottotono per i Wallabies, che chiudono in svantaggio ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia - con la Namibia è vietato sbagliare : Domani, con fischio d’inizio alle 7.15 e diretta tv su Rai 2, inizia la Coppa del Mondo di Rugby dell’Italia. Un’attesa lunga quasi quattro anni, da quando dopo il 6 Nazioni 2016 sulla panchina degli azzurri si è seduto Conor O’Shea. Da allora, appunto, sono passati circa 42 mesi e dopo l’entusiasmo iniziale l’avvicinarsi alla Rugby World Cup è stata vissuta quasi come un’agonia. Per i risultati che ...

Nuova Zelanda-Sudafrica dei Mondiali di Rugby in diretta TV : È una delle più grandi rivalità nel rugby e una sorta di finale anticipata della Coppa del Mondo: le informazioni e i link per guardarla in diretta dalle 11.45

LIVE Francia-Argentina - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : Bleus e Pumas si giocano già una fetta del passaggio ai quarti di finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Francia ed Argentina, match valido per la Pool C della Coppa del Mondo di rugby: a Tokyo, alle ore 09.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con uno scontro che si preannuncia importantissimo. Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale ...

LIVE Nuova Zelanda-Sudafrica - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : scontro tra Titani - All Blacks contro Springboks : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Nuova Zelanda-Sudafrica, partita valida per la prima giornata dei Mondiali di rugby 2019. Uno scontro tra Titani: a sfidarsi infatti All Blacks e Springboks, due delle realtà più note nel mondo della palla ovale, nella massima competizione internazionale. Un match davvero attesissimo da mesi, nell’International Stadium di Yokohama, per il girone B ...

LIVE Australia-Fiji 25-21 - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : le Wallabies rimontano e passano in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67′ Ora l’Australia sta dominando con le Fiji che non riescono ad uscire dalla propria metà di campo. 63′ Conversione non riuscita, il punteggio non cambia. 62′ META AUSTRALIA! Ancora decisivo Tolu Latu che regala il vantaggio alle Wallabies: 25-21. 59′ Trasformazione mancata! Le Fiji restano in vantaggio 21-20. 59′ META AUSTRALIA! Tolu Latu porta i suoi ad ...

LIVE Francia-Argentina - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : sfida stellare già decisiva per la qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Francia ed Argentina, match valido per la Pool C della Coppa del Mondo di rugby: a Tokyo, alle ore 09.15 italiane, scatterà per queste due Nazionali la rassegna iridata della palla ovale con uno scontro che si preannuncia importantissimo. Questo match, infatti, potrebbe essere già determinante ...

LIVE Australia-Fiji - Mondiali Rugby 2019 in DIRETTA : Wallabies favoriti in un match non scontato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Risultati e classifiche fase a gironi – Calendario partite di oggi (sabato 21 settembre) – Orario d’inizio e come vedere Australia-Fiji Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Australia-Fiji, prima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo 2019. La rassegna iridata, che quest’anno si tiene in terra nipponica, si è aperta con il comodo successo dei ...