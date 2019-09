Rugby | Mondiali 2019 | la Nuova Zelanda batte il Sudafrica dopo 80 minuti di lotta

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Doveva essere il match clou di giornata e non ha deluso le aspettative.combattono palla su palla per 80, con gli All Blacks che dominano i primi 40grazie a due fiammate micidiali, mentre nella ripresa ilcambia marcia e riapre un match grazie alla classe di Kolbe. Ma non basta e lasi impone al termine di un bellissimo incontro.un minuto di gioco tenuto degli All Blacks sulla metà campo e ilsubito va per i pali con Handré Pollard che non sbaglia e primo vantaggio di misura per gli Springboks. Insiste la squadra di Erasmus, con lache cerca di mettere in difficoltà gli avversari con calci alti, mentre ini spingono palla in mano. Match subito molto fisico, scontri durissimi a dimostrazione che nessuna delle due squadre ha preso la sfida sottogamba.molto aggressiva, All ...

DuccioFumero : Mondiali Rugby 2019: gli All Blacks vincono la battaglia di Yokohama - sportface2016 : #NuovaZelanda ok all'esordio, ko il #Sudafrica - #RugbyWorldCup - SNAI_Official : Rugby World Cup 2019: oggi big match Francia-Australia e domani tocca agli azzurri in un esordio morbido contro la… -