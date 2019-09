Roma | il piano del governo per la riforma della Capitale | nuova governance | più fondi e

Macron a Roma da Conte : sul tavolo il piano per superare l'emergenza migranti : È andato in scena, in serata, a Roma, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Sergio Mattarella. Il colloquio al Quirinale è stato un bilaterale che ha...

Giuseppe Conte - il piano segreto. Altro che premier - la confidenza : vuole diventare il nuovo Romano Prodi : Si parte con la "amalgama" e si finisce con la "coalizione". Giuseppe Conte si tradisce in fretta. Un retroscena del Corriere della Sera riferisce come le ambizioni dell'ex avvocato del popolo non si esauriscano con il ruolo di "premier-bis". Resterà a Palazzo Chigi appoggiato dal M5s e sostituendo

Rifiuti - fallito il piano per Roma. La Regione : emergenza fino al 2020 : Serve una nuova manovra di salvataggio per evitare che Roma risprofondi nelle secche della crisi dei Rifiuti: la Regione Lazio è pronta a prolungare l?ordinanza con misure straordinarie...

Calciomercato 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...

Dzeko rompe lo stallo e rinnova con la Roma. Inter spiazzata - si complica il piano della Juventus : Diciassette giorni nel calciomercato sono un' eternità. Tanti ne sono ancora disponibili, da oggi al 2 settembre, giorno della chiusura. È un tempo utile per chiudere sia le trattative possibili, sia quelle che ad oggi sembrano impossibili. Ma, considerando la particolarità della sessione in corso i

Roma - straniero in uno scatto d'ira scaraventa un frigorifero dal 5° piano : denunciato : I carabinieri della stazione Gianicolense di Roma hanno denunciato ieri, a piede libero, un romeno di 55 anni, già noto alle forze dell'ordine per altri illeciti, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per lancio di oggetti pericolosi. L'uomo è stato accusato di avere letteralmente scaraventato, in preda alla rabbia, un frigorifero da una palazzina della Capitale. E successivamente di avere buttato per le scale ...

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

CALCIOMERCATO Roma NEWS/ Via Dzeko - dopo Alderweireld c'è un piano B - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei giallorossi: Dzeko all'Inter. Idea Maripan per la difesa se salta Alderweireld.

Via libera al nuovo piano della mobilità : Roma punta sul progetto-funivia : Via libera in Aula al Pums-piano della mobilità sostenibile, simbolo della democrazia partecipativa modello M5S. Tra gli interventi infrastrutturali anche l’impianto sospeso Battistini-Casalotti e quello analogo Magliana-piazza della Civiltà del lavoro

Giunta Regione Lazio approva piano - discarica per Roma : Roma – La Giunta della Regione Lazio ha approvato il piano rifiuti 2019-25, che, dopo un mese e mezzo tra osservazioni e controdeduzioni, andra’ in Consiglio regionale per l’approvazione finale. Tra gli obiettivi piu’ importanti, lo sviluppo dell’economia circolare, il riequilibrio territoriale del fabbisogno impiantistico in ogni Ato (Ambito territoriale ottimale) provinciale, l’introduzione del sub-ambito ...

Roma - sulle bancarelle nuove tensioni Raggi-Di Maio. Il ministro chiede lo stop del piano decoro - ma la sindaca tira dritto : Virginia Raggi tira dritto sulla delocalizzazione delle “bancarelle“. Nonostante la richiesta del ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio di sospendere il “piano decoro” del Comune di Roma, la sindaca non ha intenzione di cedere un millimetro. Uno “scontro istituzionale” che le parti ufficialmente negano, e che è tutto interno al M5S, visto che il vicepremier è anche il capo politico pentastellato. ...

Raddoppiano le date de “IL TOUR” versione teatrale di Panariello Conti Pieraccioni - a Roma il 2 e 3 dicembre : I biglietti delle nuove “doppie” date saranno in vendita su ticketone.it da venerdì 02 agosto, ore 11.00 Nei punti vendita, invece, da venerdì 09 agosto, ore 11.00. Una tournée che è già uno spettacolo! Aumentano, anzi, “Raddoppiano” le date de “IL TOUR” versione teatrale di GIORGIO Panariello, CARLO Conti e LEONARDO Pieraccioni: furore al botteghino, un successo sorprendente, che fa registrare un doppio appuntamento a Milano (18 e 19 novembre), ...

Omceo Roma : più risorse per Regione Lazio con uscita piano rientro : Roma – “Da presidente dell’Ordine dei medici di Roma auspico fortemente che il Lazio esca dal piano di rientro, per ovvi motivi. Intanto perche’ la sanita’ regionale avra’ piu’ risorse a disposizione, poi perche’ in questo modo si potra’ riaprire il turnover, andando ad aumentare il personale che in questi anni e’ andato sempre piu’ scemando. Finalmente si potranno affrontare ...