Roma | autista di autobus picchiato da 8 ragazzi | identificato e denunciato un 17enne

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Undiè statoda un gruppo di otto. È successo a, intorno alle 23.30 di venerdì: l’aggressione è avvenuta su un bus della linea 46. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i giovani si trovavano a bordo del mezzo e all’altezza di via Boccea hanno tirato la leva di emergenza delle porte: allora il conducente, dopo averli rimproverati, è uscito dalla cabina di guida per avvicinarsi al gruppo che, in tutta risposta, l’ha aggredito colpendolo al volto con dei pugni che gli hanno rotto il setto nasale. Subito trasportato in ospedale, l’uomo è stato giudicato guaribile in 30 giorni per la frattura del naso. Sulla vicenda indaga la polizia che è alla ricerca degli aggressori: al momento è stato rintracciato in centro solo uno dei, unno, che è stato. Sono in corso indagini per risalire agli altri ...

virginiaraggi : Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ra… - Corriere : Roma, autista di autobus aggredito a pugni: caccia a 7 giovani - bobpc4 : RT @virginiaraggi: Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ragazzi… -