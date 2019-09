Roma | autista della linea 46 aggredito in zona Boccea | fermati otto giovani

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 21 settembre 2019) E' accaduto venerdì sera aalle ore 23,30: undell'Atac alla guida di un mezzo pubblico, forse dopo aver rimproveratoragazzi che viaggiavano sull'autobus, è statodalla baby gang. AggressioneAtac a ViaIn alcune città d'Italia l'emergenza si chiama "baby gang". Dopo un presidio di mamme che a Napoli si sono date appuntamento per manifestare contro scippi e rapine da parte di minorenni, ora anchetorna ad essere protagonista di un atto di violenza nei riguardi di un dipendente Atac. Una baby gang formata daragazzi con età inferiore ai 18 anni, venerdì 20 settembre alle ore 23.30, in via diall'altezza del numero civico 139 haundell'Atac46 mentre era in servizio....

matteorenzi : Roma. L'autista di un bus rimprovera dei ragazzi. Loro, minorenni, lo pestano in 8. Folle! Quei ragazzi vanno punit… - virginiaraggi : Esprimo solidarietà all’autista del bus della linea 46 aggredito di ieri sera in via Boccea da un gruppo di otto ra… - Agenzia_Ansa : In 8 picchiano l'autista di un bus a Roma. Raggi: 'Episodio vergognoso' #ANSA -