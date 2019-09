Follia a Roma : autista Atac aggredito da otto ragazzi. Denunciato un 17enne : Follia e scelleratezza in quel di Roma. Un autista del bus Atac è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di otto ragazzi perlopiù minorenni. Il fatto è avvenuto dopo le ore 23 di venerdì sera, nelle vicinanze del civico 139 di via di Boccea: i ragazzi avrebbero azionato la leva d'emergenza del b

Roma : autista della linea 46 aggredito in zona Boccea - fermati otto giovani : E' accaduto venerdì sera a Roma alle ore 23,30: un autista dell'Atac alla guida di un mezzo pubblico, forse dopo aver rimproverato otto ragazzi che viaggiavano sull'autobus, è stato aggredito dalla baby gang. Aggressione autista Atac a Via Boccea In alcune città d'Italia l'emergenza si chiama "baby gang". Dopo un presidio di mamme che a Napoli si sono date appuntamento per manifestare contro scippi e rapine da parte di minorenni, ora anche Roma ...

Roma - autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. Erano otto contro uno - li aveva rimproverati : Erano in otto contro uno. otto adolescenti che si sono scagliati con ferocia contro un autista, un signore di oltre 50 anni, che stava semplicemente facendo il proprio lavoro: guidare un autobus...

Roma - autista Atac aggredito e pestato da una baby gang. Erano otto contro uno : Erano in otto contro uno. otto adolescenti che si sono scagliati con ferocia contro un autista, un signore di oltre 50 anni, che stava semplicemente facendo il proprio lavoro: guidare un autobus...

Roma - in 8 picchiano autista di bus : 13.27 Aggressione ai danni dell'autista di un autobus a Roma da parte di un gruppo di 8 ragazzi. Il conducente durante il tragitto era intervenuto rimproverando i ragazzi per aver azionato la leva di emergenza e loro lo hanno picchiato, fratturandogli il naso. La polizia ha rintracciato uno dei giovani, un 17enne che è stato denunciato. In corso accertamenti per risalire agli altri componenti del gruppo "Ferma condanna" per l'accaduto ...

Roma - autista di bus picchiato a sangue da banda di ragazzini : Brutale aggressione ieri sera alle 23.30 ai danni di un autista di bus Atac. L’uomo, un 56enne, è stato pestato a sangue da otto ragazzi su via Boccea, nella periferia della Capitale, all’interno dell’autobus 46. A determinare l’aggressione il tentativo del conducente di resettare la leva della porta di emergenza del mezzo pubblico poco prima azionata dai giovani. Dopo aver picchiato l’uomo gli aggressori si ...

Un autista di autobus è stato aggredito ieri sera a Roma da otto ragazzi - che sono ancora ricercati : Venerdì sera c’è stata un’aggressione a Roma a bordo di un autobus della linea 46, compiuta da un gruppetto di otto ragazzi contro il conducente dell’autobus. Secondo la ricostruzione di Repubblica, durante il tragitto uno dei ragazzi avrebbe messo in

Roma - autista Atac pestato a sangue sul bus da 8 ragazzi per un rimprovero : Baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Roma - autista del bus li rimprovera : otto ragazzi lo pestano a sangue. Denunciato un 17enne : Il gruppetto di giovani aveva azionato la leva di emergenza della vettura provocando la reazione del conducente. Immediato l'assalto contro l'uomo, colpito da una gragnuola di pugni al volto

Roma - autista di autobus picchiato da 8 ragazzi : identificato e denunciato un 17enne Romano - è caccia agli altri 7 : Un autista di autobus è stato picchiato da un gruppo di otto ragazzi. È successo a Roma, intorno alle 23.30 di venerdì: l’aggressione è avvenuta su un bus della linea 46. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i giovani si trovavano a bordo del mezzo e all’altezza di via Boccea hanno tirato la leva di emergenza delle porte: allora il conducente, dopo averli rimproverati, è uscito dalla cabina di guida per avvicinarsi al gruppo ...

Roma - autista Atac aggredito sul bus da 8 ragazzi : preso 17enne : Baby gang aggredisce autista dell'Atac a Roma: è successo nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30 in via Boccea a bordo di un bus della linea 46. A quanto ricostruito finora,...

Roma - autista di autobus aggredito a pugni da gruppo di ragazzi : caccia a 7 giovani : E’ accaduto intorno alle 23,30 di venerdì: fermato un 17enne denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio. La vittima ha avuto 30 giorni prognosi per la rottura del setto nasale

Otto giovani hanno picchiato un autista di un bus notturno a Roma : Brutale aggressione ieri sera alle 23.30 ai danni di un autista di bus Atac. L'uomo, un 56enne, è stato pestato a sangue da diversi ragazzi su via Boccea, nella periferia della Capitale, all'interno dell'autobus 46. A determinare l'aggressione il tentativo del conducente di resettare la leva della porta di emergenza del mezzo pubblico poco prima azionata dai giovani. Dopo aver picchiato l'uomo gli aggressori si sono dati alla fuga. Uno di ...