Renzi lancia Italia viva e spiazza tutti anche su Twitter Un' analisi

(Di sabato 21 settembre 2019) L'addio di Matteo Renzi al Partito democratico ha sorpreso praticamente, soprattutto per le tempistiche scelte dall'ex premier per l'annuncio. Un disorientamento e una sorpresa che emergonodalla misurazione della ‘sentiment' degli utenti su: solitamente l'audience risulta molto più polarizzata, ma in questo caso la differenza tra sentiment negativa (47%) e positiva (33%) non è particolarmente ampia.il 20% di commenti neutrali rappresenta un elemento inconsueto su una piattaforma dove, solitamente, a proposito di temi così coinvolgenti le posizioni tendono ad essere nette ed assertive. È quanto emerge dal 'Social Week Report' realizzato da Agi in collaborazione con KPI6. Link al chart Link al chart Approfondendo l'sulla suddivisione qualitativa delle emozioni presenti nei tweet degli utenti la gioia tocca un picco del ...

