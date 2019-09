Regionali : Zingaretti - ‘nessun automatismo con M5S - si ragiona caso per caso’ : Roma, 21 set. (AdnKronos) – – “Non c’è nessun automatismo per le Regionali, ogni Regione dovrà decidere sulla base delle proprie leadership, dei propri contenuti. Ma c’è una vocazione unitaria a provarci, per un futuro del Paese non fondato sull’odio, ma sulla crescita, sullo sviluppo, il lavoro e il benessere. E’ un fatto positivo che si stanno provando a verificare le condizioni per dare insieme ...

Regionali - Di Maio : “Patto civico per l’Umbria”. Zingaretti : “Avanti con il confronto” : È quanto ha scritto il capo politico del M5S in una lettera alla Nazione in vista delle Regionali in Umbria. Una proposta a cui hanno aderito Pd e Leu

Regionali : ?Di Maio lancia un patto civico per l’Umbria. Zingaretti : avanti con il confronto : «Un patto civico per l’Umbria» è la proposta che il capo politico del M5S Luigi Di Maio lancia in vista delle Regionali in Umbria

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo indietro”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Nicola Zingaretti apre all'alleanza alle Regionali - fonti M5s tagliano corto : "Non è all'ordine del giorno" : La coalizione Pd-M5s non va oltre il governo. In occasione delle Regionali i grillini hanno ufficialmente negato la possibilità di presentarsi uniti anche alle elezioni. In mattinata, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha rilanciato l'idea di Dario Franceschini: "Bisogna rispettare le realtà loc

Regionali - Zingaretti : «Sì ad alleanze». M5S : «Non è all'ordine del giorno». Salvini : «In Umbria vinciamo : «Il tema delle alleanze alle Regionali non è all'ordine del giorno. Dunque non c'è in ballo alcuna possibile alleanza con il Pd in vista delle prossime elezioni...

Regionali - Zingaretti : M5S - nuova stagione : 12.44 "L'idea di Franceschini è corretta. Bisogna rispettare le realtà locali, ma se governiamo su un programma chiaro l' Italia, perchè non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?". Se lo chiede il leader del Pd, Zingaretti. "Ho sempre creduto nella necessità di aprire con coraggio una nuova stagione e questo può essere un capitolo importante: cambiare e migliorare la vita delle persone".

Nicola Zingaretti - la sfida sui nomi. E spunta l'ipotesi di alleanze con il M5s alle Regionali : Mentre Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio discutono sulla composizione del prossimo governo giallo-rosso guidato da Giuseppe Conte al quale spetterà il compito di dirimere tutti i nodi e accontentare tutti, nel Partito democratico gira una voce. Il retroscena, riportato dal Corriere della Sera, porta

Elezioni - Zingaretti rilancia : "Alleanza Pd-5stelle anche alle Regionali" : Una riproposizione del "cordone sanitario contro le destre" mutuato a Bruxelles. Il segretario del Pd nella sua relazione...