Radio Kiss Kiss Napoli -Tosto | “In estate leggevo del paragone Trippier – Di Lorenzo | a

Radio Kiss Kiss Napoli : “La SSC Napoli vuole trattenere Mertens e Callejon : la proposta di rinnovo!” : Radio Kiss Kiss Napoli fa il punto sui rinnovi di Mertens e Callejon Il giornalista Diego De Luca, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli vuole trattenere sia Mertens che Callejon: vuole sottoporre ad entrambi un contratto alle stesse cifre previste dal loro attuale contratto. La ...

Lauro a Radio Kiss Kiss Napoli : “Il Napoli ha sfiorato lo scudetto - il duello continua” : Franco Lauro, giornalista Rai Sport, si é soffermato sul campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha sfiorato l’impresa ma il duello con la Juve continua. Si inserisce prepotentemente l’Inter. Sarà un campionato più equilibrato, anche le altre si sono potenziate. Le prime due giornate sono indicative di questo equilibrio. C’è stato il record di gol fatti, questo per dire che i problemi in difesa ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Corbo : “Il calciomercato è stata una delusione per una parte di tifoseria - i napoletani volevano questo calciatore” : Antonio Corbo, noto giornalista della Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Pochi abbonamenti per il Napoli? Credo che ci sia delusione da parte di alcuni tifosi per alcune storie di calciomercato. I tifosi pensavano che il Napoli potesse prendere Icardi, ma sappiamo benissimo che era complicato perché il giocatore voleva la Juve. La delusione arriva da James, che è uno dei giocatori più popolari al mondo. Il ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Compagnoni : “Tra Lozano e James non ho dubbi - questa la mia opinione” : Maurizio Compagnoni, commentatore Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, elogiando il Napoli per l’acquisto del messicano Hirving Lozano: “Lozano mi piace molto, è un calciatore che ha la ‘cazzimma’. Con gli innesti di Lozano, Elmas e Manolas dico che il Napoli ha accorciato il gap con la Juventus. Tra Lozano e James dico sicuramente il messicano, credo che è uno che può portarti più punti rispetto al colombiano nel ...

Radio Kiss Kiss Napoli – De Maggio : “Le parole di Ancelotti danno entusiasmo - Lozano il vero colpo del calciomercato” : Valter De Maggio,direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal : “Carlo Ancelotti dà 10 al mercato del Napoli, si ritiene soddisfatto e si assume la responsabilità di dire che questa squadra ha le qualità per provare a vincere lo Scudetto. Queste parole di Ancelotti deve generare unione ed entusiasmo. Il Napoli ci crede. Qualcuno non ha apprezzato quello che è il vero acquisto del ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Raiola a Napoli non solo per Lozano - nuova veste per l’italo-olandese : La redazione di Radio Kiss Kiss Napoli lancia un’indiscrezione in merito alla presenza di Raiola a Napoli. Radio Kiss Kiss Napoli – Secondo l’emittente Radiofonica, l’incontro tra il Napoli e Mino Raiola non ha avuto solo Hirving Lozano come tema centrale. Nel summit sembrerebbe emerso che l’agente possa fare da intermediario nella trattativa per portare Mauro Icardi a Napoli. Continua a leggere su ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Nuova vita per i sediolini rossi del San Paolo : Tramite il sito ufficiale, la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli ha reso nota la destinazione di 1500 sediolini del San Paolo rimossi nel corso dell’ammodernamento dell’impianto di Fuorigrotta sediolini San Paolo – i sediolini vecchi andranno a riqualificare lo Stadio “Landieri” di Scampia. Il restyling “Oggi, giovedì 8 agosto, inizierà il montaggio di circa 1500 seggiolini dello stadio San Paolo che lo ...

Bruscolotti a Radio Kiss Kiss Napoli : “Difesa all’italiana per il Napoli - Elmas grande prospetto” : Giuseppe Bruscolotti, ex capitano azzurro negli anni d’oro dello scudetto ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Elmas si è messo in mostra, ha grandi qualità e la squadra gli ha dato subito fiducia. Deve essere umile e consapevole del fatto che ha tanto da imparare ma ha fatto vedere di avere le possibilità di far bene con la maglia del Napoli. Difesa? Manolas è un grandissimo difensore, in ...

Fernando Orsi a Radio Kiss Kiss : “Ancelotti vuole un Napoli europeo - stravede per il nuovo acquisto” : Fernando Orsi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha un atteggiamento molto europeo da quello che stiamo vedendo dai test estivi. Allan-Zielinski è una coppia perfetta, insieme si completano. Il Napoli ha anche Fabian ed Elmas. Ho parlato con Ancelotti di Elmas e mi ha detto che è un giocatore straordinario. Ha detto che si tratta di un acquisto importante, mi ha fatto capire ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “James vuole il Napoli e lavorare con Ancelotti - arriverà dopo ferragosto!…” : Aggiornamenti su James Rodriguez Il giornalista Walter De Maggio è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare degli ultimi aggiornamenti su James Rodriguez. Ecco quanto ha dichiarato: “Mi risulta che l’Atletico non vuole versare 42 milioni. Io resto della mia idea: James vuole il Napoli, vuole lavorare Ancelotti”. “Sono giorni che ripetiamo che ...

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “In Spagna davano per certo James all’Atletico - bisogna aspettare la fine del mercato” : Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione per il colombiano James Rodriguez sempre in orbita Napoli. Le sue parole: “Ricordo quotidiani spagnoli che avevano già dato l’affare James-Atletico per concluso. certo, anche io l’ho dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall’ansia. Io sono molto tranquillo, penso a quello che il signor James ha detto ad ...