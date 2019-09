Quattro turisti cinesi sono morti in un incidente d’autobus nello Utah

Favignana - crociera da incubo per Quattro turisti : la barca riparte e li lascia in mare : Quante volte vi siete trovati davanti a un panorama mozzafiato e avete detto: "lasciatemi qui". Ecco a quattro turisti in Sicilia è capitato per davvero. E non è stato...

Dimenticati in mare dalla barca delle vacanze : incubo "open water" per Quattro turisti : Lasciati in mare come nel film "Open water", (basato su una storia vera) dove una paio di turisti vengono Dimenticati in oceano aperto. In questo caso le cose sono andate diversamente e...