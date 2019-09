Primoz Roglic | i dati della potenza evidenziano il miglioramento dal Giro alla Vuelta

Ciclismo - Primoz Roglic si consacra tra i big. Ora la convivenza con Tom Dumoulin : la Jumbo-Visma lancia l’assalto epocale alla INEOS : Il primo importante passo è stato fatto. Dopo un 2019 da veri protagonisti, è arrivata la ciliegina sulla torta. Primoz Roglic e il suo Team Jumbo-Visma hanno dominato in lungo e in largo nel World Tour, sin dall’inizio della stagione: per lo sloveno UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Giro di Romandia, il podio al Giro d’Italia ed ora la spettacolare vittoria nella Vuelta di Spagna. Arrivata la conquista della prima grande corsa a tappe: ...

Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna : Il ciclista sloveno Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna, terza e ultima corsa a tappe di tre settimane della stagione. Domenica, al termine della ventesima e ultima tappa, il corridore del Team Jumbo Visma ha conservato il primo posto

Classifica Vuelta a España 2019 - la graduatoria finale : Primoz Roglic in trionfo! : Primoz Roglic in trionfo alla Vuelta a España 2019: un dominio assoluto per lo sloveno che ha davvero lasciato le briciole agli avversari in questo terzo ed ultimo grande giro stagionale. Passerella finale per lui in quel di Madrid: battuti Alejandro Valverde e Tadej Pogacar. Andiamo a scoprire la graduatoria finale e la Classifica completa. Classifica finale Vuelta a España 2019 1 PRIMOŽ Roglic 131 TEAM JUMBO – VISMA 83H 07′ ...

Classifica Vuelta a España 2019 - 20^ tappa : Primoz Roglic ha vinto - Valverde a 2’33”. Pogacar si prende il podio : Primoz Roglic ha vinto la Vuelta di Spagna 2019, lo sloveno non ha avuto problemi a difendersi nell’ultima frazione di montagna e domani potrà festeggiare a Madrid dove andrà in scena la passerella conclusiva. Il capitano della Jumbo-Visma vanta addirittura 2’33” di vantaggio su Alejandro Valverde, il Campione del Mondo è riuscito a difendere la piazza d’onore nei confronti di un sontuoso Tadej Pogacar che ha attaccato a ...

Vuelta a España 2019 - risultato ventesima tappa : Tadej Pogacar - che impresa solitaria! Primoz Roglic in trionfo : È ancora una volta la Slovenia ad esultare alla Vuelta a España 2019. Nella penultima frazione, la ventesima, c’è ancora un doppio festeggiamento: nell’Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, di 190,4 chilometri, Tadej Pogacar compie una clamorosa impresa solitaria, andandosi a prendere il terzo successo personale in questo Grande Giro (il primo in carriera per il capitano della UAE Emirates). Il 20enne con il colpaccio odierno ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic : “Un’altra buona giornata per me e la mia squadra” : Primoz Roglic è più vicino alla vittoria della Vuelta a España 2019: dopo la tappa odierna, a tre frazioni dalla conclusione di domenica a Madrid, lo sloveno vanta 2’50” sull’iberico Alejandro Valverde, al quale oggi ha soffiato l’abbuono al traguardo, e 3’31” sul colombiano Nairo Quintana. Queste le sue parole, raccolte all’arrivo da SpazioCiclismo. “È stata un’altra giornata difficile e la ...

Vuelta a España 2019 : Primoz Roglic - il marchio del padrone. Toglie anche l’abbuono a Valverde - prova di forza spaventosa : Un uomo in totale controllo Primoz Roglic nella 18esima tappa della Vuelta a España 2019. Lo sloveno si è difeso senza troppi patemi dagli attacchi di Lopez e Valverde sulle salite della Sierra Madrilena. Nel finale, poi, ha sprintato per il secondo posto riuscendo a battere in volata un corridore rapidissimo come Valverde. Il murciano, infatti, non è più quello che negli anni d’oro riuscì anche a mettersi dietro Freire allo sprinter, ma ...

Vuelta di Spagna – E’ quasi fatta per Primoz Roglic - la nuova classifica generale dopo la 18ª tappa : Il corridore sloveno chiude al secondo posto la diciottesima tappa dietro Higuita, aumentando il proprio vantaggio sui propri rivali Primoz Roglic vede ormai la linea del traguardo, il corridore della Jumbo-Visma ha ormai le mani sulla Vuelta di Spagna 2019, quando ormai mancano tre tappe alla fine. Lo sloveno aumenta il vantaggio sui suoi inseguitori dopo la diciottesima tappa, guadagnando 2 secondi su Valverde e oltre un minuto su ...

Classifica Vuelta a España 2019 - diciassettesima tappa : Nairo Quintana torna al secondo posto - Primoz Roglic sempre primo : La Aranda de Duero-Guadalajara, diciassettesima tappa di 219.6 km della Vuelta a España, quindicesima in linea, sulla carta doveva chiudersi in volata, vede l’attacco della Movistar ed il ritorno al secondo posto di Nairo Quintana, con primoz Roglic che continua a vestire la maglia di leader, ma deve guardarsi anche dal colombiano. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la diciassettesima tappa. Classifica GENERALE ...

Ciclismo - Primoz Roglic rinnova con la Jumbo-Visma fino al 2023 : il dominatore della Vuelta firma nel giorno di riposo : Primoz Roglic ha rinnovato il contratto con la Jumbo-Visma fino al 2023: lo sloveno ha firmato un quadriennale con il team olandese, l’annuncio è arrivato nel giorno di riposo della Vuelta di Spagna che l’ex saltatore con gli sci sta dominando in lungo e in largo. Il 29enne proseguiràà dunque l’attività con la formazione che l’ha lanciato nel Ciclismo che conta, sono state fugate tutte le ipotesi di un possibile ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic ad un passo dalla vittoria. Delusione Movistar : Solamente sei tappe dividono i corridori presenti alla Vuelta a España 2019 dal traguardo finale di Madrid. Oggi il gruppo riposa. Si riprende domani per gli ultimi giorni di fatica, quelli decisivi per la lotta in classifica generale. Salvo sorprese, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha la corsa in mano. Ha lottato come un guerriero nella prima parte di Vuelta, ed è arrivato in questi ultimi giorni gestendosi in maniera egregia. Il suo strapotere a ...

Vuelta a España 2019 - Primoz Roglic : “Guardavo Valverde e non ho risposto a Lopez - poi sono rientrato. Non temo la terza settimana” : Primoz Roglic ha rafforzato ulteriormente il primo posto in classifica alla Vuelta di Spagna, lo sloveno si è difeso brillantemente sull’Alto de la Cubilla e ha ulteriormente allungato nella generale aumentando il proprio vantaggio nei confronti del secondo in classifica. Il capitano della Jumbo-Vismo ha messo in mostra tutta la sua intelligenza tattica nella sedicesima tappa della corsa iberica, non ha risposto immediatamente ...

Classifica Vuelta a Espana 2019 - quattordicesima tappa : Primoz Roglic difende la maglia rossa : La San Vicente da la Barquera-Oviedo, quattordicesima tappa di 188 km della Vuelta a España, dodicesima in linea, si risolve, secondo le previsioni, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Primoz Roglic continua a vestire la maglia di leader. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España dopo la quattordicesima tappa. Classifica GENERALE Vuelta A Espana 2019 (dopo la quattordicesima tappa): 1 ...