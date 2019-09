Previsioni Meteo inverno 2019 2020 | premesse e prime indicazioni sull’evoluzione della

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) Ci stiamo avviando, oramai, seppure a piccoli passi, verso il semestre freddo. Il vicino equinozio d’Autunno (lunedì prossimo) pareggia il conto tra la durata del giorno enotte, il crepuscolo anticipa i tempi e la mente inizia a conformarsi a nuovi tipi comportamentali, magari fantasticando per un attimo su quelli tipici del cambio di stagione: le sciarpe, i cappotti, il focolaio, le tisane, le cene intime o chiassose e, perchè no, una sbirciatina alla finestra, magari per scorgere con sorpresa fiocchi candidi che cadono dal cielo. Dunque, sorvolando sull’interesse per l’autunno, magari pur esistente, ma in misura meno intrigante, quasi certamente una curiosità sorge spontanea tutti gli anni e in tanti italiani: ma checi aspetta? Chissà se farà freddo e, soprattutto, se nevicherà? La redazione diWeb seguirà passo passo tutte le...

Corriere : Ultimo weekend d’estate con il sole. Da domenica il maltempo - Pietro__Bruno : RT @MeteOnePB: ? Domani nuvolosità in aumento con isolate #piogge sui settori settentrionali. clima più #mite con temperature in aumento e… - infoitinterno : Previsioni meteo Milano weekend 21-22 settembre: temperature in calo e pioggia in arrivo -