Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Prima o poi quel momento arriva: il momento in cui sentiamo di dover chiedere aiuto a qualcuno, unoo unoche possa darci una mano a risolvere quei problemi che ormai ci sembrano insormontabili. Ma da dove iniziare? Meglio rivolgersi ad una struttura pubblica o seguire un percorso privatamente? Quali sono i tempi e i costi di una seduta? Ecco una piccolaper chi ha deciso diil “grande passo” di stare bene. CHI È LOE PERCHE’ RIVOLGERSI A LUILoha una laurea in Medicina e Chirurgia e una specializzazione post-lauream in Psichiatria. Per psichiatria si intende la branca della medicina che si occupa della diagnosi e cura dei disturbi mentali. Essendo loun medico, ha la facoltà di prescrivere farmaci e psicofarmaci, nel caso in cui constati un funzionamento anomalo a livello ...

JTurandot : RT @HuffPostItalia: Prendere appuntamento dallo psicologo e dallo psichiatra: guida ai primi passi da fare (compresi tempi e costi) https:/… - MultariGiovanni : RT @HuffPostItalia: Prendere appuntamento dallo psicologo e dallo psichiatra: guida ai primi passi da fare (compresi tempi e costi) https:/… - HuffPostItalia : Prendere appuntamento dallo psicologo e dallo psichiatra: guida ai primi passi da fare (compresi tempi e costi) -