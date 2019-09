Piazza Tahir sfida il faraone | Al-Sisi | vattene Centinaia gli

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 21 settembre 2019) Era stata il cuore della “Primavera” che spazzò via il regime trentennale di Hosni Mubarak. Un modello per tutti i popoli che nel Sud del Mediterraneo rivendicavano libertà, diritti, democrazia, giustizia sociale. Semplicemente “”. Unache ha vissuto brutali repressioni, che era stata data per morta, svuotata di migliaia di giovani che erano andati a riempire le patrie galere nella sistematica repressione portata avanti dal “” d’Egitto: il generale-presidente Abdel Fattah al-. E presto per dire che siamo agli inizi di una seconda “Primavera” egiziana ma una cosa è certa:vive. E torna a riempirsi di giovani, tante le ragazze, che non hanno smesso di sognare, e di battersi, per quei principi universali che il regime non è riuscito a spazzare via.di ...

