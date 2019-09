Per Fca ormai un annus horribilis Ecco perchè il gruppo non corre più

Terna e FCA insieme Per la mobilità elettrica - al via sPerimentazione di servizi innovativi Per il V2G : L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna, Luigi Ferraris, e il Chief Operating Officer di FCA in EMEA, Pietro Gorlier, hanno firmato oggi a Torino un Memorandum of Understanding per la sperimentazione congiunta di tecnologie e servizi di mobilità sostenibile, come il Vehicle-to-Grid (V2G) che permette alle vetture elettriche di interagire con la rete grazie a un’infrastruttura di ricarica ‘intelligente’. La cooperazione tra le due ...

Gruppo FCA - Richiamo Per quasi 700 mila pick-up Ram in Nord America : Negli Usa, il Gruppo Fiat Chrysler ha annunciato un Richiamo per 693.128 pick-up del marchio Ram, interessati da un difetto al portellone posteriore: in determinati casi, infatti, quest'ultimo rischierebbe di aprirsi durante la marcia del veicolo. La nuova campagna di riparazioni amplia un'iniziativa avviata lo scorso anno per 1,1 milioni di veicoli e successivamente estesa ad altri esemplari di diversi modelli di pick-up. L'Europa non ...

Fca - rilancio di Pomigliano legato al suv Tonale. Il 4 settembre al Mise rinnovo “cassa” Per 4.500 : I sindacati attendono l’ufficializzazione della produzione del nuovo suv Alfa Romeo Tonale a Pomigliano, per il rilancio dello stabilimento. Intanto il 4 settembre al Mise è in programma un incontro per il rinnovo della cassa integrazione per i 4.500 dipendenti. A Pomigliano si produce anche la Panda

Fca e Renault - la Borsa spinge Per il maxi polo : Fortemente voluto dal capo di Fca, John Elkann, e dalla guida di Renault, Dominique Senard, il piano per dar vita al terzo gruppo mondiale del settore auto non è stato mai riposto in modo definitivo nel cassetto.

Fca-Renault - si riaprono le trattative? Manley : “saremmo aPerti e interessati” : Il caldo agostano fa risalire la temperatura fra FCA e Renault. Presto per parlare di “bollenti spiriti”, piuttosto si tratta di un concreto ritorno di fiamma. Un fuoco ravvivatosi in poche ore, in perfetta (e non casuale) sincronia con la pubblicazione dei dati finanziari semestrali delle due multinazionali. Il primo ammiccamento lo aveva fatto il direttore generale di Renault, Thierry Bolloré, lo scorso 30 luglio: “I fondamentali di questo ...

Renault-Nissan - colloqui Per riaprire la porta a Fca : I dirigenti di Nissan e Renault stanno tentando di discutere un accordo per rinegoziare la loro alleanza globale, un passo che i top manager della casa automobilistica francese sperano possa riaprire la strada alla fusione con Fiat Chrysler, scrive il quotidiano economico americano

Gruppo FCA - La Maserati ha un nuovo piano industriale Per il 2020-2023 : La Maserati ha un nuovo piano industriale. Durante la call con gli analisti seguita alla presentazione dei risultati del Gruppo FCA relativi al secondo trimestre del 2019, l'ad Mike Manley e il direttore finanziario Richard Palmer hanno svelato, tra l'altro, i nuovi programmi del Tridente. "Il -46% negli shipments", hanno tuttavia puntualizzato i dirigenti "è prima di tutto conseguenza della riduzione degli stock presso la rete di ...

Borsa Italiana oggi/ Fca a -4 - 9% - BPer a -4% - 30 luglio 2019 - : Borsa Italiana news. Piazza Affari resta in rosso. Sul listino principale salgono solo Amplifon e Campari. Male Fca e Bper