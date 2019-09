Pellegrinelli e Satta | amiche “preziose” tra shopping e sfilate

Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 21 settembre 2019) Giornate piene di impegni mondani per le belle dello showbiz che in questi giorni di Fashion Week si destreggiano tra un appuntamento e una sfilata, una passerella e una poltrona da guess star. Non mancano però le ore da dedicare alle care. E così Maricae Melissasi ritagliano qualche momento per una passeggiata in centro tra chiacchiere, confidenze e. Stivaloni sopra il ginocchio per la ex velina e stivaletti alla caviglia per la modella, capelli sciolti e sorriso sulle labbra, Melissa e Marica approfittano di qualche ora d’aria per raccontarsi. Entrambe hanno vissuto un periodo difficile in famiglia: lache ha trascorso qualche mese in crisi con Boateng e lache invece ha chiuso con Eros Ramazzotti e ha iniziato una nuova storia d’amore. In versione single le abbiamo viste insieme alle feste, per poi tornare a ...

