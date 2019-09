Pd | Lotti spiega perché non ha seguito Renzi | “Resto nella casa del riformismo Qui per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) “Il luogo politico di un’autentica componente riformista è solo il Partito democratico, è qui che la nostra sfida può e deve trovare nuova linfa”. In un lungo intervento sul Foglio l’ex ministro dello Sport, Lucala sua decisione di rimanere nel Pd e di non seguire Matteonuovo movimento ‘Italia viva‘. Nessuna lite personale, nessun ruolo da “spia” o da “cavallo di Troia”, assicura: le motivazioni sono da ricercare, sostiene, nelle battaglie che vuole portare avanti con i dem. Tra queste, l’imputato nel caso Consip mette anche la giustizia, il garantismo contro il giustizialismo. Un tema su cui M5s e Pd tentano di avvicinarsi e su cui oraannuncia di non voler restare da parte. “In Italia, in questo momento storico, per me ladei riformisti non può essere che il Pd”, scrive ...

