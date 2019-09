Paura alla Fincantieri di Porto Marghera | boato e fumo fanno scattare l’allarme

Cara Emma - il cancro fa Paura. Tu alza lo stereo e balla. Perché la vita va vissuta sbranandola : “La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani”. Così diceva John Lennon, una frase che ha postato Emma, per far intuire che qualcosa nella sua vita stava abbattendo i suoi occhi dolci. È sempre stata una donna sincera, una donna vicino alla gente, vicino agli ultimi assumendosi le responsabilità e le offese gratuite da persone che di professione odiano le persone ...

Sannazzaro de' Burgondi - Paura alla raffineria Eni : esplosione poi le fiamme : Luca Sablone Aria irrespirabile: odore di idrocarburi. Il Comune tranquillizza: "Nessun ferito, tutto sotto controllo" Prima una forte esplosione, poi le fiamme. Incendio alla raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi: il fatto è accaduto all'Isola 7 questa mattina, martedì 17 settembre, alle ore 6:35. I residenti hanno avvertito un forte boato e successivamente hanno avvistato una colonna di fumo nero che ha reso l'aria ...

Sconcerti : “Sarri alla Juve non mi convince. Ho Paura per Lozano e Insigne” : Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista di CorSera è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ Sconcerti: “Sarri alla Juve non mi convince. Ho paura per Lozano e Insigne”. L’editorialista de ‘Il Corriere della Sera’, è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco ...

Paura sul volo Lamezia Terme-Berlino : 8 feriti - grave una donna. «Non avevano allacciato le cinture di sicurezza» : Paura ad alta quota sul volo Lamezia Terme-Berlino. Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da turbolenze questo pomeriggio all'aeroporto di...

Paura a bordo del volo AirAsia - il motore avvolto in una palla di fuoco : Nicola De Angelis Il motore dell'Airbus 320 AirAsia ha preso fuoco poco dopo il decollo, i piloti hanno immediatamente bloccato il carburante e dopo quindici minuti sono riusciti ad atterrare tornando indietro Momenti di Paura a bordo di un Airbus 320 della AirAsia dopo che un motore è letteralmente esploso poco dopo il decollo diventando in poco tempo una palla di fuoco. Il tutto però è stato risolto grazie al pronto intervento dei ...

I cambiamenti climatici fanno Paura anche alla crescita. Ma una ‘regola aurea’ può salvarci : di Vittorio Daniele* Nell’Unione europea, gli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente e per contrastare il cambiamento climatico potrebbero essere esclusi dai vincoli fiscali del Patto di stabilità. Ulteriori finanziamenti potrebbero essere attivati, poi, attraverso la Banca europea degli Investimenti. Come evidenzia il Patto europeo finanza-clima, un piano d’investimenti pubblici per l’ambiente stimolerebbe la crescita economica in ...

Mondiali di basket - una grande Italia fa Paura alla Serbia per tre quarti : poi cede 77 a 92. Adesso la sfida alla Spagna verso i quarti : Una bella Italia, intensa, sfrontata: per tre quarti addirittura in grado di mettere seriamente in difficoltà la Serbia. Poi gli azzurri finiscono le batterie e la partita termina 77 a 92, ma la squadra di coach Sacchetti dimostra che è pronta per sfidare la Spagna nella gara che sarà decisiva per l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali di basket di Cina 2019. L’Italia soffre tutta la fisicità dei serbi, fin da subito, ma dimostra ...

Nuovo terrificante avvistamento in Italia : passanti impietriti dalla Paura. Ma stavolta sono intervenuti i carabinieri : fermata una 25enne : Una follia senza senso. Parliamo del “Samara Challege”, sempre più presente in Italia. L’invito è quello di vestirsi come il personaggio del film e girare di notte per le strade, con lo scopo creare il panico e terrorizzare i passanti. La sfida? Riuscire a fuggire nel buio senza essere presi. Il gioco è nato sul web e in pochi giorni in Italia si contano già decine di segnalazioni. I primi avvistamenti sono stati effettuati a Napoli, ma la sfida ...

Roma - Samara arriva alla capitale ma deve fare attenzione : "Te tiro 'ncazzotto e vedemo chi c'ha Paura" : Il 'Samara Challenge', che da qualche giorno sta facendo impazzire i social, è arrivato anche a Roma. Il gioco consisterebbe nel travestirsi da Samara Morgan, la protagonista del film horror del 2002 The Ring, e scendere in strada per spaventare gli sventurati passanti. Nella capitale, la bambina us

Mafia : Simona Dalla Chiesa - 'Dopo morte papà c''era Paura di mostrarsi vicini a noi' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "I cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo. Se mi guardo indietro non posso certo dire che la situazione sia la stessa di quando è morto papà, da nessuna parte d'Italia, ma se guardo avanti vedo che c'è ancora tanto, tanto da fare". A parlare con l'Adnkronos è Simo

Mafia : Simona Dalla Chiesa - ‘Dopo morte papà c”era Paura di mostrarsi vicini a noi’ : Palermo, 3 set. (AdnKronos) – “I cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo. Se mi guardo indietro non posso certo dire che la situazione sia la stessa di quando è morto papà, da nessuna parte d’Italia, ma se guardo avanti vedo che c’è ancora tanto, tanto da fare”. A parlare con l’Adnkronos è Simona Dalla Chiesa, terzogenita del prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso Dalla Mafia, insieme ...