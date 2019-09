Pattinaggio di figura – Junior Grand Prix | primo podio stagionale per l’Italia | Grassl

Fonte : sportfair

(Di sabato 21 settembre 2019) Il giovane talento azzurro conquista ilnella quinta tappa del circuito internazionale con un punteggio complessivo di 228.64. Settimi Righi-Dubrovin nella danza Dopo i piazzamenti da top ten arriva anche ilper l’Italia deldinel circuito di. A guadagnarsi una medaglia, come da pronostico, uno strepitoso Daniel, campione tricolore in carica e certamente il più atteso del gruppo azzurro fin dalla vigilia. A Danzica, in Polonia, nel quinto appuntamento di, il diciassettenne altoatesino tesserato per la Young Goose Academy ed allenato da Lorenzo Magri ha chiuso la sua prima garaa 228.64 punti conquistando uno splendido terzo posto alle spalle del russo Samsonov, vincitore a quota 250.51, e del giapponese Kagiyama, secondo con 245.35 punti. Regolare in entrambi i segmenti di ...

ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #pattinaggio Lombardia Trophy: trionfo Guignard-Fabbri, Rizzo sul podio - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #pattinaggio Lombardia Trophy: trionfo Guignard-Fabbri, Rizzo sul podio - RassegnaZampa : #pattinaggio Lombardia Trophy: trionfo Guignard-Fabbri, Rizzo sul podio -