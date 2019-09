Passerella hot per Jennifer Lopez A 50 anni incanta la Milano Fashion Week

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 21 settembre 2019) Carlo Lanna Sfilata a sorpresa perallacon indosso lo stesso abito che ai Grammy Awards del 200 consacrò la sua iconica bell Peril tempo è come se si fosse fermato. A 50, l’iconica artista latina, resta ancora una fra le dive più amate di sempre. Cantante, modella, attrice, influencer e produttrice: la vita ha regalato solo successi per la mitica J. Lo. E per festeggiare una decade di grandi soddisfazioni personali, il 20 settembre, la celebre artista, è volata aper sfilare sulle passerelle della. Durante la presentazione della nuova collezione primavera-estate 2020 di Versace, Laha fatto a sorpresa la sua apparizione in, sfilando con un abito che aveva indossato già nel 2000. All’epoca aveva fatto scalpore quella scollatura hot che metteva in mostra il suo sexy decolté, ...