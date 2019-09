Paris Hilton | morto il nonno ricco che la diseredò | il triste annuncio

Morto Barron Hilton - addio al “re” dell’impero alberghiero. Il ricordo della nipote Paris : “Una leggenda - un visionario” : È Morto a 91 anni nella sua casa di Los Angeles Barron Hilton, il miliardario e filantropo a capo dell’impero alberghiero ereditato dal padre Conrad. Diventato presidente e Ceo del gruppo Hilton Hotels nel 1966, si era ritirato nel 1996. Un personaggio molto popolare anche per aver fondato la squadra di football dei Los Angeles Chargers che milita nella Nfl. Su Instagram il dolore della nipote Paris Hilton che descrive il nonno come “una ...

Cristiano Malgioglio presto lavorerà con Paris Hilton. A cosa? È ancora top secret : Lo ha annunciato il cantautore sui social. Non ha voluto dare dettagli sul progetto. Avrà composto una canzone per lei? Cristiano Malgioglio è un personaggio televisivo poliedrico, un po’ artista, un po’ opinionista, un po’ showman. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, la sua carriera ha subito un’impennata. Si è sempre distinto per le sue capacità di paroliere, ha scritto canzoni per le più grandi interpreti italiane, tra ...

Kim Kardashian ammette : Paris Hilton mi ha dato una carriera : Come viene riportato anche da Entertainment Tonight, Kim Kardashian è apparsa in un video promozionale della 17a stagione di Keeping Up With The Kardashian e nella clip la Kardashian, insieme alla sorella più giovane Khloe, parla di come sia stata aiutata dalla sua vecchia amica, Paris Hilton. Kim Kardashian, infatti, è recentemente comparsa nel videoclip di Best Friend's A**, il brano che Paris Hilton ha realizzato con Dimitri Vagas e Like ...

La Paris Hilton dei poveri! Katia Fanelli piange perché non sente la mancanza del fidanzato a Temptation Island : La fidanzata "fotonica" di "Temptation Island 6", Katia Fanelli, può dirsi una delle protagoniste più criticate del docu-reality sui tradimenti. "La Paris Hilton dei poveri!", si legge tra i commenti. Lo scorso lunedì 24 giugno, è partita la nuova edizione di Temptation Island, il programma sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia. La prima puntata ha visto le coppie di fidanzati presentarsi al ...