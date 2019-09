Parigi | scontri tra polizia e gilet gialli 90 fermi

Parigi - i gilet gialli tornano a manifestare : scontri e lanci di lacrimogeni sugli Champs-Elysees. Macron : “Invito alla calma” : Dopo mesi, Parigi si è svegliata blindata come nei sabati passati in cui imperversavano le proteste dei gilet gialli che sono tornati oggi in piazza assieme a diversi cortei, tra cui quelli sul clima, per rilanciare le proprie posizioni. E non sono tardati ad arrivare i primi disordini, con scontri e lanci di lacrimogeni da parte della polizia sugli Champs-Elysees: i manifestanti hanno tentato infatti di avvicinarsi alle zone vietate in questa ...