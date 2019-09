Pallamano | Serie A maschile 2019 | Siena vince in casa contro Pressano | bene Bolzano e

Fonte : oasport

(Di sabato 21 settembre 2019) Terza giornata di gare nellaA di/2020, che prosegue secondo la legge di Demis Radovcic e della Ego, con l’ala sinistra che inventa una vera e propria magia nel finaleil, per il 23-22 finale, che porta i toscani in vetta alla classifica insieme al Conversano, vittorioso 34-28 sul Trieste nel grande classico del Bel Paese, grazie alle 6 reti di Nicolas Dainese. Tornano are i campioni in carica del, che nel derby altoatesino fanno fuori 30-23 il Brixen, con un Damir Halilkovic assoluto protagonista con 9 centri, mentre una Junior Fasano dal cuore grande sconfigge 32-27 l’Eppan, rilanciandosi così in classifica.anche Fondi, per 30-27 sull’Alperia Merano, mentre arriva una pioggia di gol tra Raimond Sassari e Metelli Cologne nel 28-28 conclusivo. Posticipo di domani il match tra Cassano Magnago ...

