Pagan Peak su Rai4 da domenica 22 settembre | il mistery tedesco con le musiche di Hans

(Di sabato 21 settembre 2019) Dal 22su, ognialle 21:10, parte una nuova prima visione, la serie. La serie, una co-produzione Germania/Austria, debutta in prima visione assoluta in chiaro con un doppio appuntamento a settimana da due episodi. La storia è quella della detective tedesca Ellie, chiamata ad indagare sul ritrovamento di un cadavere sulle Alpi, su un passo di montagna al confine tra Austria e Germania. Suo partner nell'inchiesta è il poliziotto austriaco Gedeon, cinico e disilluso. Quando spuntano altre vittime rinvenute nelle stesse modalità, con ritrovamenti che fanno pensare all'azione di un serial killer, si inizia ad indagare seguendo la pista di un ritualeo, visto che i cadaveri vengono ritrovati posizionati su dei massi, come se fossero usati per un rito. Accanto alle sue vittime, l'assassino lascia il messaggio "La stagione rossa arriva", ...

