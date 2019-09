Ornella Vanoni Botta e risposta con Platinette ed è subito show! | Amici Celebrities

Ornella VANONI/ 'La depressione è tremenda' - 'ora sono io ed è un'altra cosa ' - Amici Celebrities - : ORNELLA VANONI farà parte della giuria di Amici Celebrities. Ultimamente ha raccontato del dramma della depressione di come sia cambiato dopo l'ultimo Sanremo.

Ornella Vanoni - sesso e droga : «Gli uomini oggi? Tutti froc* per colpa delle modelle anoressiche. Prima di dormire? Mi faccio una canna» : “Avanza un esercito di pseudo modelle magre se non anoressiche, sempre arrabbiate perché non mangiano, davanti al quale il maschio fugge sollevato” una Ornella Vanoni scatenata a ottantacinque Primavere parla delle donne moderne, i soldi guadagnati (e persi) nella sua carriera e dei suoi amori e del rapporto con la droga. Le donne moderne provocano una moria di maschi: “Le femministe non ci sono più – ha fatto sapere a “Vanity Fair” – ...

