Orio al Serio | ultraleggero precipita vicino all’aeroporto | un morto e tre feriti FOTO

Aereo precipita vicino all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo : vigili del fuoco - carabinieri e 118 sul posto : Un morto e tre feriti, è il tragico bilancio dell’incidente Aereo che si è verificato sabato 21 settembre verso le 10.20 a Bergamo vicino all’aeroporto Orio al Serio . Un Aereo da turismo, un Cessna Mooney, si è schiantato a terra in fase di atterraggio nei pressi della pista a pochi passi dall’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga. Sul velivolo c’erano un uomo di 50 anni con le tre figlie. Secondo quanto riporta ...

Cade ultraleggero a Orio al Serio : un morto e tre feriti : Un morto e tre feriti : è il bilancio dell’incidente aereo di un ultraleggero . Il velivolo è precipitato stamani nei pressi dell’aeroclub accanto all’aeroporto di Orio al Serio al confine con Bergamo. In un primo momento si pensava sul velivolo vi fosse solo il pilota. Verso le 10.20 l’aereo, un Cessna Mooney, pare stesse atterrando quando, per motivi in corso di accertamento, è finito su una cunetta poco prima della pista ...

Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio : ultraleggero precipita vicino l’aeroclub : Paura nei pressi dell’Aeroporto di Milano-Bergamo Orio al Serio . Un ultraleggero , con solo una persona a bordo, è precipita to alle 10,15 di questa mattina nei pressi dell’aeroclub accanto all’ aeroporto di Bergamo. Sul posto stanno intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi del 118. Non si conoscono al momento le condizioni del pilota. L'articolo Paura nei pressi dell’aeroporto di Orio al Serio : ultraleggero precipita vicino ...

