Orban | Governo italiano separato dal popolo Di Maio risponde | Parli

Fonte : blogo

(Di sabato 21 settembre 2019) Il primo ministro dell'Ungheria Viktorè stato uno degli ospiti della giornata di apertura di Atreju 2019, la kermesse di Forza Italia che si sta svolgendo a Roma questo fine settimana, si è allargato in un giudizio sull'Italia e sul suousando gli stessi toni che l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha utilizzato per mesi e continua ad utilizzare anche oggi.In Italia ilè statodal. Siamo in presenza di una nuova offensiva della sinistra: ci sono nuovi politici che non hanno capito nulla e tornano i vecchi quadri e anche loro non hanno capito nulla. Vedo tornare Matteo Renzi, vedo Paolo Gentiloni in Europa. Ovunque torni la sinistra alsuccede la stessa cosa: fanno entrare i migranti e aumentano le tasse. Per la sinistra i migranti sono futuri elettori, sono persone che importano e a cui dare la cittadinanza per averne il ...

