OnePlus 7 e 7 Pro ricevono Android 10 in versione stabile con OxygenOS 10 0

OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione : Grazie a OnLeaks possiamo dare un primo sguardo ai render ufficiali di OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T Pro si mostra nel primo render stampa a pochi giorni dalla presentazione proviene da TuttoAndroid.

La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug : OnePlus 7 e 7 Pro ricevono la seconda Beta di OxygenOS basata su Android 10: sono quasi una decina i problemi risolti. L'articolo La Open Beta 2 di OxygenOS con Android 10 per OnePlus 7 e 7 Pro corregge numerosi bug proviene da TuttoAndroid.

Data di presentazione dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : video teaser introduttivo : Vi avevamo dato uno speciale assaggio di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, che differiranno tra loro giusto per qualche dettaglio, senza presentare stacchi netti, così come invece era successo con i dispositivi di attuale generazione. Come ribadito dal portale 'compareraja.in', si tratta di terminali praticamente identici, fatta eccezione dello schermo, del taglio più piccolo di storage, della ...

OnePlus 7T e 7T Pro ora hanno una data di presentazione : Il noto OnLeaks ha svelato le specifiche tecniche complete e la data di presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro ora hanno una data di presentazione proviene da TuttoAndroid.

Al gran completo le specifiche dei OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro : primissime indiscrezioni : Il portale 'compareraja.in' ci ha fornito in anteprima molte delle specifiche tecniche di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, i due prossimi top di gamma della nota azienda cinese. Tenete presente che si tratta ancora di indiscrezioni, anche se la fonte è autorevole ed i dettagli forniti ci sono sembrati comunque plausibili (qualcuno di più, qualcuno di meno, ma pur sempre vicini a quella che dovrebbe essere la realtà dei fatti). Partiamo dal modello ...

Ormai sappiamo tutto di OnePlus 7T e 7T Pro : ecco le specifiche tecniche complete e la data di lancio : Il noto OnLeaks ha svelato le specifiche tecniche complete e la data di presentazione ufficiale dei nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. L'articolo Ormai sappiamo tutto di OnePlus 7T e 7T Pro: ecco le specifiche tecniche complete e la data di lancio proviene da tuttoAndroid.

OnePlus 7T e 7T Pro avranno un design diverso secondo queste immagini : OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro potrebbero avere una configurazione diversa delle fotocamere e di conseguenza un design posteriore differente in base a queste immagini, che ritrarrebbero alcune cover. L'articolo OnePlus 7T e 7T Pro avranno un design diverso secondo queste immagini proviene da TuttoAndroid.

OnePlus promuoverà Custom ROM per i dispositivi più vecchi e migliorerà la gestione della RAM : OnePlus dimostra la propria attenzione verso i propri utenti annunciando una serie di iniziative legate a Custom ROM, sorgenti del kernel e molto altro. L'articolo OnePlus promuoverà Custom ROM per i dispositivi più vecchi e migliorerà la gestione della RAM proviene da TuttoAndroid.

OnePlus chiarisce : Horizon Light sarà disponibile sul solo OnePlus 7 Pro : Horizon Light è presente su tutte le OxygenOS Open Beta rilasciate finora, ma una volta attivata funziona sul solo OnePlus 7 Pro L'articolo OnePlus chiarisce: Horizon Light sarà disponibile sul solo OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Auto90 permette di forzare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro con un occhio al risparmio energetico : Auto90 è un'applicazione che permette di controllare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro, in particolare il passaggio a 60 Hz o 90 Hz, forzando una delle due modalità per alcune applicazioni per mantenere i vantaggi del risparmio energetico. L'articolo Auto90 permette di forzare la frequenza del display di OnePlus 7 Pro con un occhio al risparmio energetico proviene da TuttoAndroid.

Display a 90 Hz per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro - lo conferma l’azienda : Quest’anno sarà particolare per OnePlus perché ha deciso di fare un passo in più rispetto al solito. La compagnia cinese ci aveva ormai abituati al lancio di un paio di modelli all’anno, ma a questo giro saranno ben quattro. Due di questi sono già stati presentati questo maggio, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, mentre […] L'articolo Display a 90 Hz per OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, lo conferma l’azienda proviene da TuttoAndroid.

Guardate com’è Android 10 su OnePlus 7 Pro : lo abbiamo installato e provato : Martedì Google ha rilasciato Android 10 per i Pixel ed in contemporanea OnePlus faceva altrettanto per i due smartphone di quest'anno, OnePlus 7 e 7 Pro L'articolo Guardate com’è Android 10 su OnePlus 7 Pro: lo abbiamo installato e provato proviene da TuttoAndroid.

Android 10 porta numerose novità per gesture e fotocamera su OnePlus 7 Pro : Con Android 10, rilasciato un paio di giorni fa, OnePlus 7 Pro riceve miglioramenti alla fotocamera, alle gesture e molte altre piccole novità. L'articolo Android 10 porta numerose novità per gesture e fotocamera su OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.

Android 10 è già in roll out per Redmi K20 Pro - Essential Phone - OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro : Xiaomi, OnePlus ed Essential Phone hanno già rilasciato Android 10 per alcuni modelli, a poche ore dal rilascio della versione ufficiale da parte di Google. L'articolo Android 10 è già in roll out per Redmi K20 Pro, Essential Phone, OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro proviene da TuttoAndroid.