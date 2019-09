Olimpiadi | Confcommercio | coinvolgere imprese per vincere sfida Milano-Cortina

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019), 21 set. (AdnKronos) – Il sistema delleva coinvolto perladi2026. Ne è convinto il presidente di, Carlo Sangalli, che a Villasimius sta tenendo una Conferenza di sistema sul tema e ha sottolineato “l’opportunità e la necessità di un pieno coinvolgimento del sistema delleper la migliore riuscita di questo importante appuntamento che sarà anche e soprattutto occasione per consolidare il brand Italia, facendo crescere turismo e investimenti”. Alla tavola rotonda è intervenuto anche il sindaco di, Giuseppe Sala. “LeInvernali 2026 rappresentano una nuova importante occasione di crescita e visibilità non solo per, per la Lombardia e il Veneto, territori direttamente interessati dalle gare. I grandi eventi sono catalizzatori di sviluppo per l’intero ...

