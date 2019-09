Occhio secco | cosmetici e anti-aging sotto accusa | il mascara indagato speciale

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) L’uso di, gli interventi chirurgici sulla palpebra, le iniezioni di tossinee altre procedure cosmetiche sono da considerare fattori di rischio scatenper la malattie dell’. È quanto emerge da una ricerca della società scientifica Tear Film & Ocular Surface Society (Tfos), leader nella ricerca sulla superficie oculare con sede a Boston, che ha organizzato l’incontro di esperti internazionali “European TFOS Ambassador Meeting” presso l’Auditorium dell’Ara Pacis di Roma. Si è discusso di malattie croniche e gravi della superficie oculare ma anche di stili di vita che possono avere un impatto negativo su queste patologie. Quella dell’è una patologia che colpisce milioni di persone nel mondo, soprattutto donne, e definita dall’Oms “tra i più ignorati evalutati disturbi ...

