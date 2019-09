Nuovi sbarchi a Lampedusa : 108 migranti |Hotspot al collasso : 1500 arrivi in 20 giorni : Nel centro accoglienza dell'isola si trovano circa 300 persone, a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti

Migranti - Nuovi sbarchi a Lampedusa. Ocean Viking ne soccorre altri 36 e chiede un porto sicuro : Proseguono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: l'ultimo è quello di una barca in legno con a bordo 27 Migranti. E sull'isola rimane il problema del sovraffollamento dell'hotspot. Intanto la Ocean Viking ha soccorso, su richiesta delle autorità maltesi, altre 36 persone in mare: l'imbarcazione chiede un porto sicuro a Italia e Malta per far sbarcare 218 persone.Continua a leggere

Nuovi sbarchi a Lampedusa - un gruppo di tunisini protesta sull'isola : Ci sono stati Nuovi sbarchi sull'isola di Lampedusa, e la situazione inizia a diventare tesa, con l'hotspot locale che rimane al collasso e il personale di polizia insufficiente: nella scorsa notte sono sbarcate 28 persone, dopo essere state salvate a un miglio circa dall'isola grazie all'intervento di una motovedetta della Guardia di finanza. Intanto nella serata di ieri un gruppo di tunisini ha organizzato un sit-in di protesta ...

Lampedusa - Nuovi sbarchi. Hotspot saturo : 11.34 Nuovo sbarco a Lampedusa, dove sono arrivati un'altra trentina. Soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. Tra loro anche 8 donne ed un bimbo. Il nuovo sbarco peggiora la situazione all'Hotspot dell'isola, a contrada Imbriacola: pensato per 95 persone, ne ospita al momento 240. Dopo ieri sera anche oggi diversi tunisini hanno fatto un sit-in davanti alla chiesa madre Lampedusana, chiedendo di non essere rimpatriati.

Nuovi sbarchi a Lampedusa - sull'isola anche la protesta dei tunisini : Si fa sempre più critica la situazione a Lampedusa. I numeri, impietosi, confermano quanto già emerso nei giorni scorsi e cioè che l’isola rischia di essere travolta da una repentina impennata di sbarchi, autonomi e non. Il primo numero descrive appieno ancora una volta il contesto in cui si trova il locale centro d’accoglienza: a fronte di una capienza massima di 95 persone, attualmente all’interno sono ospitati 240 migranti. E dire che non si ...

"Centro migranti è al collasso" - Lampedusa teme Nuovi sbarchi : Mauro Indelicato Il primo cittadino di Lampedusa, Totò Martello, lancia l'allarme: "Il centro d'accoglienza accoglie più del doppio rispetto alle sue capacità, l'isola non può essere lasciata sola" Non solo i migranti che arrivano dalle navi delle Ong, bensì anche quelli che approdano con sbarchi autonomi: Lampedusa, che anche nei mesi più quieti non ha mai smesso di assistere all’arrivo di mezzi e gommoni dall’Africa, adesso ...