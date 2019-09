Notizie del giorno – Alena Seredova e il ‘problema’ del seno grande | retroscena Mourinho

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Vitali studio Di Maio lancia la sindaca di Assisi candidata alla presidenza dell’Umbria gelo dalla Bibi il commissario sorpreso attesa per il voto sul blog delle stelle sul patto civico fiducia nel PD per il primo banco di prova a fare il taglio dei parlamentari entro metà ottobre poi il vero test sulla manovra Salvini inaugura la festa di atreju quelli del PD si sono spartiti ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovata in ascolto dalla da Francesco Vitale in studio caso Bibbiano a Quarto Grado parla Claudio Foti psicoterapeuta della Onlus Hansel e Gretel non ho mai fatto l’elettroshock che i bambini si difende davanti alle telecamere di Rete 4 Sono sconcertato per il clamore mediatico montato contro di me una montagna di fake news aggiunge Io ho fatto del mio meglio ma sono stato accusato di aver usato i ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono in programma oltre 1240 azioni in 37 paesi d’Europa venerdì di manifestazione in tutto il mondo per chiedere un azione diretta per proteggere il pianeta dei cambiamenti climatici in concomitanza con l’inizio del vertice sul tema Hari Palazzo di Vetro Greta tomberg La giovane attivista svedese diventata leader naturale di ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della relazione da Francesco Vitale in studio il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio in tre viene a 360° nel dibattito politico con un posto sul blog del movimento senza nominare compagno di movimento Alessandro Di Battista Di Maio dice la sua a proposito della fiducia da dare o non dare al b&b la fiducia si dimostra e in questo caso la prova dei voti in parlamento e la ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale agRoman ritrovati raccolto dalla lezione da Francesco Vitale in studio a chi come Di Battista dice che è meglio non fidarsi del PD i leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio replica chi la fiducia si dimostri primo banco di prova per il taglio dei parlamentari che spiega va fatto nelle prime due settimane di ottobre mentre la vera prova del nove sarà la legge di bilancio sottolinea Di Maio che poi lancia la sindaca di ...

Sky Tg24 - Giuseppe De Bellis a Blogo : "Le Notizie saranno il cuore della nostra programmazione" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo palinsesto di Sky Tg24, abbiamo incontrato il direttore Giuseppe De Bellis, per farci raccontare, in anteprima, tutto quello che vedremo nella stagione 2019 - 20. Sarà una stagione nuova, con molti approfondimenti, con molti programmi nuovi. Con un modo diverso di continuare a fare un'informazione che ha caratterizzato, per questi 15 anni, Sky Tg24. Che l'ha resa un brand ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio migliaia in piazza in Australia Thailand Indonesia India danno inizia lo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York da oggi fino al 27 settembre lacrime Action settimana di mobilitazione per il clima manifestazioni e cortei saranno 150 i paesi coinvolti in tutto il mondo incruento York ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto da stazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione partiamo del clima migliaia in piazza in Australia peran Indonesia India danno inizio allo sciopero globale in vista del Summit ONU sul clima in programma da lunedì a New York lo riferiscono i media internazionali manifestazioni cortei sono in programma in Giappone Filippine Birmania saranno ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio la scissione all’interno del PD la nascita di italia, continua a tenere banco nel dibattito politico italiano tra gli ultimi intervenire con Tonio posti Romano Prodi Maria Elena Boschi l’ex premier ha attaccato la scelta di Matteo Renzi di uscire dal Partito Democratico prevedibile spiegabile nei tempi mentre l’ex ministra sicura non ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione di Francesco Vitale in studio la polizia sta notificando numerose misure cautelari nei confronti degli anarchici che lo scorso IX febbraio a Torino durante un corteo misura per fuoco la città di provvedimento in Piemonte Lombardia e Sardegna nell’ambito di un’indagine della Digos di Torino i reati contestati a vario titolo nei geni gravate Resistenza pubblico ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla in studio Roberta Frascarelli Mark Zuckerberg e respinge l’ipotesi di vendere WhatsApp Instagram Lo ha reso noto il senatore repubblicano giostra ho uno dei critici più di Facebook e dopo un incontro con il suo proprietario lo ha sfidato a fare due cose per mostrare che Facebook è seria sulla questione del imparzialità della protezione dei dati personali e della concorrenza vendere WhatsApp ...

Ultime Notizie Roma del 20-09-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è di un morto e cinque feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri sera a Colombia and ITS nella parte nord-occidentale di Washington non lontano da casa bianca lo rende noto la polizia non si sa ancora che abbia sparato E perché ma si ipotizza un caso di criminalità comune Mark Zuckerberg è respinto l’ipotesi di vendere WhatsApp Instagram Lo ha reso ...