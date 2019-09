Napoli | incidente nel tunnel | chiusa la Galleria della Vittoria | grave motociclista

Napoli - grave incidente stradale in moto : 26enne in fin di vita : Napoli prega per Giuseppe Menale, il ventiseienne che nella giornata di ieri ha perso improvvisamente il controllo del suo motorino schiantandosi al suolo. Il ragazzo, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze, non indossava il casco. Il tremendo impatto Si chiama Giuseppe ed è un grande tifoso del Napoli il giovane che nella serata di ieri è stato vittima di un tremendo incidente stradale che potrebbe costargli la vita: il ragazzo ...