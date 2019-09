Napoli | incidente nel tunnel | chiusa la Galleria della Vittoria | grave ciclista

Napoli - incidente nel tunnel : chiusa la Galleria della Vittoria - grave motociclista : Napoli, la Galleria della Vittoria è chiusa nei due sensi da circa un quarto d'ora per un grave incidente stradale. Un motociclista è ricoverato in ospedale in gravi...

Napoli - grave incidente stradale in moto : 26enne in fin di vita : Napoli prega per Giuseppe Menale, il ventiseienne che nella giornata di ieri ha perso improvvisamente il controllo del suo motorino schiantandosi al suolo. Il ragazzo, stando a quanto si apprende dalle prime testimonianze, non indossava il casco. Il tremendo impatto Si chiama Giuseppe ed è un grande tifoso del Napoli il giovane che nella serata di ieri è stato vittima di un tremendo incidente stradale che potrebbe costargli la vita: il ragazzo ...

Napoli piange Benedetto - il 23enne deceduto in un incidente la scorsa notte in Germania : incidente mortale a Monaco di Baviera nel cuore della notte: a perdere la vita è stato Benedetto Apostoli, un ragazzo napoletano di appena ventitré anni, trasferitosi da qualche tempo in Germania insieme alla sua famiglia; ferito anche un altro ragazzo a bordo dell'auto coinvolta nel sinistro. Il violento impatto Risveglio amaro, questa mattina, per la comunità di Qualiano, destatasi con la tremenda notizia della morte di Benedetto, diffusasi ...