NAPOLI | i convocati | rientra Milik! Manolas | Allan e Younes out!

NAPOLI-Lecce - i convocati : out Allan per influenza e Manolas per affaticamento muscolare : È stata resa nota la lista ufficiale dei calciatori del Napoli convocati per la sfida di domani alle 15 contro il Lecce. affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale. Ecco la lista dei convocati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, ...

Primavera NAPOLI – I convocati di Baronio per la trasferta di Bologna : Primavera Napoli – La SSC Napoli, attraverso il proprio sito ufficiale ha diffuso la lista dei convocati di Mr. Baronio per il match di domani 21 settembre delle ore 11 allo Stadio Comunale Biavati di Bologna Primavera Napoli – Dopo il vittorioso esordio contro il Torino con gol di Vrakas su punizione, la formazione Primavera del Napoli affronterà in trasferta il Bologna. Non ci sarà Gaetano, ciò fa pensare che il giovane ...

NAPOLI-Liverpool - Milik tra i convocati : Nel pomeriggio, Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per la sfida col Liverpool. C’è il rientro di Milik. Non c’è Hysaj, non c’è nemmeno Gaetano. Ci sono sia Lozano sia Llorente. Questo l’elenco: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Ghoulam, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski L'articolo ...

Champions League – Liverpool - i convocati di Klopp per la sfida contro il NAPOLI : out Origi… : Liverpool la lista dei convocati di Klopp sfida di Champions League, Napoli-Liverpool diramata la lista dei convocati di Klopp: Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Lonergan, Shaqiri, Brewster, Robertson, Matip, Kelleher, Alexander-Arnold. Out Origi, Alisson,Van den Berg e Keita. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA ...

I convocati di NAPOLI-Sampdoria : c’è Insigne. Milik ancora out : Il Napoli ha diramato la lista ufficiale dei calciatori convocati da Ancelotti per la sfida di domani alle 18 con la Sampdoria. Come anticipato oggi in conferenza dal tecnico Insigne ha completamente recuperato dall’infortunio e sarà a disposizione domani, mentre Milik, che secondo Ancelotti avrebbe potuto giocare, non è stato inserito nella lista. Fuori anche Hysaj per un affaticamento muscolare. I convocati: Meret, Ospina, ...

Juve-NAPOLI - i convocati di Sarri : La Juventus ha reso noti i nomi dei 23 convocati per la partita di questa sera contro il Napoli. La lesione del crociato ha costretto Chiellini fuori squadra. Come la pubalgia ha fatto con Ramsey. Torna Rugani. Ecco la lista completa decisa da Sarri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Matuidi, Emre ...

Juventus-NAPOLI - i convocati di Ancelotti : c’è Lozano : Il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, ha convocato 23 giocatori per l’anticipo di domani sera in casa della Juventus. In elenco anche il neo-acquisto Hirving Lozano, alla prima convocazione. Ancora fuori Milik. Ecco l’elenco completo. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis. Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui. Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, ...

Fiorentina – NAPOLI - i convocati di Montella : Questi i convocati della Fiorentina per la partita di domani sera contro il Napoli, prima giornata di Serie A in programma al Franchi alle 20:45. Presente Ribery e c’è anche Biraghi nonostante l’imminente cessione all’Inter. L’elenco completo: Portieri: Dragowski, Terracciano. Difensori: Biraghi, Ceccherini, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Ranieri, Terzic, Venuti. Centrocampisti: Badelj, Benassi, Castrovilli, ...

Serie A - le ultime dai campi : Belotti e Biglia in dubbio - i convocati di NAPOLI - Parma e Juventus : TORINO – Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia, di fronte al Presidente Urbano Cairo, con un doppio programma di lavoro: seduta di scarico per i giocatori reduci dal match di ieri sera contro il Wolverhampton, e sessione tecnico-tattica per tutti gli altri elementi attualmente a disposizione dell’allenatore Mazzarri. Trauma contusivo al ginocchio destro per Andrea Belotti nell’occasione del rigore conquistato e ...