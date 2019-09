Moto3 | Risultato FP3 GP Aragon 2019 | Lopez il migliore su pista umida | Migno svetta nella

Moto3 - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 1. Suzuki davanti a tutti - Dalla Porta e Arbolino attardati : Tatsuki Suzuki ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale Moto3. Il giapponese ha stampato un perentorio 1:58.987 sul finire del turno ed è così riuscito a rifilare un distacco imPortante a tutta la concorrenza confermando il suo eccellente stato di forma: l’alfiere del Team Sic58, vincitore settimana scorsa a San Marino proprio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli, sembra essere ...

Moto3 - Risultato GP San Marino 2019 : Tatsuki Suzuki vince la prima gara in carriera - Arbolino 3° - Dalla Porta penalizzato e 8° : Certe cose non accadono per caso, nella vita e nello sport. Tatsuki Suzuki (Honda SIC58) vince la sua prima gara in carriera nel Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3 a pochi chilometri da casa, essendo ormai un riccionese doc, e lo fa con la moto del team SIC58 proprio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli. Un caso? Non è possibile. Su un circuito di Misano baciato dal sole e da temperature tipicamente estive, con 26 gradi per quanto ...

Moto3 - Risultato Warm-up GP San Marino 2019 : Kaito Toba chiude in vetta - ma a Misano regna l’equilibrio : regna l’equilibrio nel corso del Warm-up del Gran Premio di San Marino 2019 della Moto3. Sul circuito di Misano, infatti, i distacchi sono ridottissimi , con i primi cinque addirittura racchiusi in 63 millesimi ed i venti in mezzo secondo. Il miglior tempo, ad ogni modo, porta la firma del giapponese Kaito Toba (Honda Asia) in 1:43.205 con 11 millesimi di vantaggio sullo spagnolo Albert Arenas (KTM Sama) mentre è terzo con gomma usata il ...

Moto3 - risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : prima pole in carriera per Suzuki - terzo Arbolino. Dalla Porta cade ma finisce settimo : Marco Simoncelli deve aver vegliato sul team del padre questo pomeriggio durante le Qualifiche del GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 della Moto3, che si corre sul circuito di Misano Adriatico intitolato al suo nome. Un finale caotico ancora una volta, come spesso accade nella categoria cadetta del Motomondiale, che ha visto quasi tutti i primi non riuscire a iniziare il proprio tentativo decisivo per via di un calcolo sbagliato dei ...

Moto3 - Risultato FP3 GP San Marino 2019 : Gabriel Rodrigo vola nel time-attack - fuori dal Q2 Canet - Antonelli e Suzuki : Gabriel Rodrigo ha firmato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesimo round stagionale del Mondiale Moto3. L’argentino del Team Kömmerling Gresini Moto3 è stato un fulmine nell’ultimo run del turno, quello riservato al time-attack con gomme morbide nuove in cui ha stampato un fenomenale 1’42″127 senza sfruttare la scia di un altro pilota ...

Moto3 - GP San Marino 2019 : risultato prove libere 2. Arenas si ripete - Arbolino 3° - Dalla Porta 6°. Canet attardato : Albert Arenas ha sorpreso tutti anche nelle prove libere 2 del GP di San Marino 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si corre a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Il centauro del Team Angel Nieto, capace di sfrecciare anche nella FP1 della mattina in sella alla KTM, ha stampato il miglior tempo in 1:43.017 ed è così riuscito a beffare tutta la concorrenza in maniera inattesa, visto che in questa stagione ha collezionato soltanto ...

Moto3 - Risultato FP1 GP San Marino 2019 : Albert Arenas è il più rapido davanti ad Antonelli e Rodrigo - 4° Arbolino - 5° Dalla Porta : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 si è aperto con lo spagnolo Albert Arenas che ha firmato il miglior tempo della prima sessione di prove libere della Moto3. Il centauro del Team Sama Qatar Angel Nieto è stato il più rapido del turno mattutino grazie ad un time-attack conclusivo molto efficace con gomme morbide in cui ha fatto segnare un notevole 1’42″824 che gli ha permesso di precedere di 121 ...

Moto3 - Risultato warm-up GP Gran Bretagna 2019 : Canet risorge e guida il gruppo - Arbolino ancora competitivo : Il warm-up che precede il GP di Gran Bretagna 2019 di Moto3 si è disputato in condizioni meteorologiche davvero perfette di sole e cielo terso e ha visto lo spagnolo della KTM Aron Canet risorgere da un fine settimana iniziato con qualche balbettamento e ricandidarsi da assoluto protagonista per la corsa. Il diciannovenne di Corbera ha messo tutti alle spalle con il tempo di 2:12.399, oltre due decimi più veloce di quanto ottenuto ieri in ...

Moto3 - risultato Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : terza pole stagionale per Arbolino davanti a Dalla Porta - bene anche Antonelli : Le Qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che conquista la quinta pole position in carriera di categoria dominando la sessione con un 2:11.631 (nuovo record della pista) registrato nelle fasi iniziali del Q2, davanti al leader del mondiale Lorenzo Dalla Porta (Leopard) di 79 millesimi e allo spagnolo della KTM Angel Nieto Raul Fernandez (a 481 millesimi) risalito Dalla Q1. Il ...

Moto3 - risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Arbolino ancora da record - Fenati e Antonelli rincorrono da vicino : Nella fresca mattinata inglese le terze prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 della Moto3 si sono concluse con il miglior tempo di Tony Arbolino che è riuscito ad abbassare ulteriormente a 2:11.844 il record della pista già conseguito ieri nelle FP1. I quindici gradi di temperatura a inizio sessione non hanno permesso al grip della gomma di lavorare subito al meglio e rispetto a ieri è stato quindi più complicato ottenere buoni tempi ma col ...

Moto3 - Risultato FP2 GP Gran Bretagna 2019 : Albert Arenas di un soffio su Dalla Porta - Binder e Arbolino : Albert Arenas (KTM Sama) chiude in vetta alla FP2 del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Moto3. Dopo una prima sessione di prove libere nella quale le temperature della mattina avevano permesso di realizzare tempi interessanti, nel secondo turno i piloti non sono riusciti a migliorare in maniera particolare la situazione e chi se n’è giovato in maniera più evidente è stato lo spagnolo con il tempo di 2:12.224 con appena 28 millesimi sul ...

Moto3 - risultato FP1 GP Gran Bretagna 2019 : Tony Arbolino svetta col record della pista - 3° Dalla Porta : Si è aperto con il botto il weekend di Silverstone per la Moto3, con uno strepitoso Tony Arbolino capace di firmare il nuovo record della pista britannica in 2’12″008 nel corso della prima sessione di prove libere. I primi riscontri cronometrici hanno certificato l’ottimo lavoro svolto dal circuito con la nuova riasfaltatura del tracciato, che ha permesso ai piloti della classe leggera di girare ben 3″ più forte rispetto ...

Moto3 - Risultato Qualifiche GP Austria 2019 : Romano Fenati torna a ruggire - pole position davanti a Sasaki e Masià : Le Qualifiche del GP d’Austria 2019 della Moto3 si sono chiuse con la prima pole position degli ultimi due anni di Romano Fenati, abile a trovare il varco giusto nel gruppone compatto che si è creato negli ultimi minuti di sessione. L’ascolano ha fermato il tempo in 1:36.460, 51 millesimi davanti al giapponese della Petronas Ayumu Sasaki che però dovrà scontare una penalità di dodici posizioni sulla griglia di domani; secondo ...