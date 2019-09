Morandi | Atlantia dà 13 milioni di euro a Castellucci Per gli sfollati furono 8-12mila

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Per loro – circa 300 famiglie rimaste senza casa – “un primo risarcimento da 8-a testa” erogato subito dopo il crollo del pontea Genova. Somma a cui vanno aggiunti ulteriori aiuti forniti in base alla composizione dei nuclei familiari e al valore d’acquisto delle rispettive abitazioni. Per lui una buonuscita da 13di, copertura legale e assicurativa, auto e residenza aziendale per un anno. Sono le condizioni con cui, la holding che controlla Autostrade per l’Italia, ha dato il via libera alle dimissioni di Giovannidal duplice ruolo di amministratore delegato e direttore generale della società. Un passo indietro accelerato dagli sviluppi delle indagini sui report “falsificati” sulle condizioni di altri viadotti e dalla richiesta di discontinuità avanzata dai Benetton. “Potevano agire diversamente, leggere ...

