Ministra Bionetti lancia "Family Act"

"Un bambino, figlio di stranieri, che concluda un ciclo di studi nel nostro paese deve avere la cittadinanza italiana con lo Ius Culturae: se lo Stato investe nella formazione di una persona, poi è giusto che la valorizzi. Diversamente, è come far allenare un giocatore tutta la settimana e poi tenerlo in panchina". Con un'intervista a La Stampa, ladella Famiglia,Bonetti, renziana pre e post scissione, illustra i suoi progetti eunAct.(Di sabato 21 settembre 2019)