Milano Medici di famiglia figure fondamentali nel percorso di presa in carico dei

Medicina estetica : a Milano - in via Montenapoleone - un nuovo centro di formazione : Apre ufficialmente i battenti in via Montenapoleone, a Milano, la nuova Promoitalia Academy, prestigioso centro di formazione medica rivolto a professionisti italiani e stranieri della Medicina estetica, della chirurgia plastica, della dermatologia e della ginecologia. Si tratta, per la precisione, della più recente avventura targata Promoitalia Group, azienda italiana con oltre 25 anni di esperienza nel mondo della Medicina estetica, e con ...