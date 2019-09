Milan-Inter | Salvini alza la voce | “vietato abbattere San Siro”

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 21 settembre 2019) “Stasera andrò allo stadio e porto allo stadio mio figlio come promesso. Ritengo cheSan Siro è un insulto alla cultura e alla storia, non solo calcistica ma della tradizione. San Siro è il calcio nel mondo, va bene il business peròpezzi di storia non fa parte del mio modo di essere”. Sono le dichiarazioni di Matteo, leader della Lega, sul futuro dello stadio di San Siro. “Con Scaroni ci siamo sentiti. Guarderò il progetto con assolutoesse. È chiaro che c’è bisogno di un nuovo stadio e farò l’impossibile perché al nuovo stadio, di cuio ha bisogno, si accompagni la salvaguardia di un patrimonio storico e mondiale come San Siro. Chiederò a nome della Lega che San Siro non sia abbattuto e che si salvi la storia dello sport”, ha concluso. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

DAZN_IT : Milan ?? Inter, Top 11 degli ultimi 30 anni: quale preferisci? ?? Milan ??? Inter #MilanInter sabato alle 20.45 su… - Inter : ?? | LAVORI IN CORSO Seduta pomeridiana in vista del #DerbyMilano ?? Foto e report ?? - Gazzetta_it : #Derby di Milano, tra @inter e #Milan sfida a 9 zeri: per #Suning oltre 24 miliardi di euro di fatturato nei primi… -