Migranti sulla Gregoretti | chiesta l' archiviazione per Salvini | «Pronto se il tribunale

"Italia e Germania possono lavorare insieme sulla crisi dei Migranti" - dice il presidente tedesco : In un'intervista che il Corriere della Sera presenta come esclusiva, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, che da giovedì sarà in visita ufficiale di Stato per due giorni, osserva che “l'Italia, e al più tardi dal 2015 anche la Germania, hanno fatto molto per i migranti giunti attraverso il Mediterraneo” e che pertanto “è ancora più deplorevole che i due Paesi si siano allontanati l'uno dall'altro, nel corso dell'ultimo anno e mezzo, ...

I giallorossi s'inchinano a Malta. I Migranti sulla Guardia costiera : Alessandra Benignetti ? Continua l'assalto dei migranti a Lampedusa: sbarcati altri 46... L'eurobidone sugli immigratiLa Guardia costiera italiana ha soccorso un'imbarcazione con 90 migranti in difficoltà nelle acque Sar maltesi. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri dagli attivisti di Alarm Phone Il governo giallorosso già china la testa. Circa 90 migranti sono stati soccorsi attorno alle 4.40 del ...

Usa - Corte Suprema dà ragione a Trump sulla norma che limita le richieste d’asilo dei Migranti. Il presidente : “Grande vittoria” : La Corte Suprema degli Stati Uniti ha dato il via libera all’entrata in vigore delle nuove norme sulle richieste d’asilo dei migranti emanate dall’amministrazione Trump con l’intento di limitare drasticamente la possibilità di chiedere asilo politico negli Usa. I giudici hanno deciso con una maggioranza di 7 contro 2. Il provvedimento era stato emanato lo scorso luglio ma subito bloccato dai tribunali della California. ...

Conte da von der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Migranti - nave Ocean Viking salva 50 persone al largo della Libia. Commissione Ue coordina la ripartizione di quelle sulla Alan Kurdi : Primo giorno in mare a bordo di una nave delle ong per le 50 persone salvate dalla Ocean Viking domenica pomeriggio. Decimo per i 13 che si trovano sulla Alan Kurdi, l’imbarcazione della Sea.Eye, dal 31 agosto al largo di Malta. Mentre per la nave di Sos Méditerranée e Msf si attendono segnali dall’Unione europea e dalle autorità italiane per sapere in quale porto poter attraccare, per quella di Sea-Eye è arrivata la notizia che la ...

Sulla legge friulana sui Migranti "la Consulta ci darà ragione" - assicura Fedriga : “Se pensano che cederò facilmente hanno sbagliato persona. Sono stato eletto con il 47% per tutelare la mia gente e la mia terra dall'immigrazione selvaggia. I soldi del Fvg devono servire ai disoccupati della Regione e non all'Afghanistan e al Pakistan. In un anno e pochi mesi abbiamo ridotto gli ingressi da 5 mila a 2700”. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, proprio non vuole sentire di dover abbassare la guardia ...

Migranti : Mediterranea - 'basta torture a esseri umani sulla Mare Jonio - fateli scendere' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Basta. Per quanto tempo ancora si intende torturare questi esseri umani?". Lo denuncia Mediterranea Saving Humans. "A bordo della Mare Jonio ci sono 31 uomini e donne che sono sopravvissuti all’inferno libico, prima, e a un naufragio poi. Da cinque giorni la follia del

Migranti : sulla nave 'Eleonore' oltre trenta minori non accompagnati : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - Ci sono oltre 30 minori non accompagnati sulla nave 'Eleonore' di Lifline che oggi ha forzato il divieto di ingresso in acque territoriali dopo avere dichiarato lo stato di emergenza. Sono in tutto un centinaio i Migranti a bordo, molti dei quali non trovano spazio in c

Migranti : quinta notte sulla 'Mare Jonio' - a bordo cinque casi di scabbia : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - quinta notte a bordo cinque della 'Mare Jonio' di Mediterranea Saving Humans per i 31 Migranti rimasti, dei 98 soccorsi nel Mediterraneo, dopo l'evacuazione medica di altre tre persone avvenuta ieri sera. A bordo si registrano anche cinque casi di scabbia. Intanto, pegg

