Migranti : sindaco Lampedusa - ‘accoglienza sì ma con regole certe e rispettando cittadini’ : Palermo, 21 set.(AdnKronos) – “Continuiamo a sostenere che non si può negare l’accoglienza a chi ha bisogno di aiuto, ma con altrettanta nettezza dico che l’accoglienza deve avvenire all’interno di regole certe e nel rispetto della popolazione locale. Chiedo dunque al ministro degli Interni di attivarsi immediatamente per superare la situazione critica che stiamo vivendo a Lampedusa a causa del ...

Lampedusa - sbarcano altri 100 Migranti - il sindaco : 'Accoglienti sì - idioti no' : Dopo il caso della Ocean Viking, nave della Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere autorizzata nella giornata di ieri allo sbarco, continua l'arrivo di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella scorsa notte sono sbarcate altre 78 persone, giunte direttamente al porto a bordo di un barcone, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Altre 21 persone invece sono sbarcate direttamente sull'Isola dei Conigli. Esplode intanto l'ira del ...

Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - ‘entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall’isola’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell’hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell’isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull’isola, oltre agli 82 naufraghi appena arrivati dalla Ocean Viking a Lampedusa e il centro di accoglienza è al collasso. L'articolo ...

Ocean Viking non entrerà in porto - deciso trasbordo Migranti. Sindaco Lampedusa - accoglienti ma non stupidi : La nave Ocean Viking non entrera' nel porto di Lampedusa ma sara' effettuato il trasbordo degli 82 migranti sulle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e da la' saranno trasportati sulla terraferma. La decisione e' stata presa per non rischiare disagi e limitazioni nell'operativita' del porto e del vicino aeroporto. Dura la reazione del Sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello. "La nave era piu' vicina a porto ...

Ocean Viking - i Migranti andranno a Lampedusa : ira del sindaco : Le autorità italiane hanno assegnato il porto sicuro alla nave con a bordo 82 migranti. Il sindaco di Lampedusa al Viminale...

Migranti - l’Italia assegna il porto di Lampedusa alla Ocean Viking. Il sindaco : “Era più vicina la Sicilia” : Viaggio finito per gli 82 soccorsi, ma Salvatore Martello accusa la ministra dell’Interno: «Siamo accoglienti, non idioti»

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘accoglienti sì ma cretini no - Ocean doveva sbarcare in Sicilia’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Se il nuovo ministro dell’Interno Lamorgese vuole continuare sulla stessa scia dell’ex ministro Salvini, noi siamo pronti ad alzare la voce e non sarà una voce di pace. Accoglienti sì ma idioti no. La nave Ocean Viking era molto più vicina alle coste siciliane che a Lampedusa. Perché la scelta di assegnare come porto sicuro proprio Lampedusa?”. E’ l’atto di accusa ...

Migranti - Ocean Viking a Lampedusa. Il sindaco : «L'isola non può essere la soluzione di tutti i problemi» : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. L'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Migranti : sindaco Palermo riceve comandante Eleonore : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando riceverà oggi, alle 13.30, a Palazzo delle Aquile, il comandante della nave Eleonore della Ong Lifeline Claus Peter Reisch. La nave, nonostante il divieto di ingresso, è approdata lunedì nel porto di Pozzallo con a bordo oltre 100 m

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘Governo ci ha emarginati - svuotare subito hotspot’ : Palermo, 2 set. (AdnKronos) – “Dopo i recenti sbarchi a Lampedusa, nel Centro di accoglienza ci sono adesso circa 240 persone, più del doppio di quelle che potrebbe ospitare. Chiedo dunque alle istituzioni che lo gestiscono di provvedere al più presto al trasferimento degli ospiti in eccedenza, se necessario anche con un aereo, per il rispetto delle condizioni degli stessi Migranti all’interno del Centro e per evitare ...

