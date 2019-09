Meteo Italia | arriva la ‘Burrasca autunnale’ | temperature in calo e nubifragi Ecco dove

Meteo : fredda notte sull'Italia - si avvicina forte perturbazione : Dopo la passata fresca dei giorni scorsi l'anticiclone ha momentaneamente ripreso possesso dell'Italia e lo possiamo direttamente osservare dalle immagini satellitari. L'Italia è quasi del tutto...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : Settembre si chiude con maltempo al Centro-Nord e caldo in tutt’Italia : Negli ultimi giorni, il maltempo ha colpito l’Italia scendendo lungo la penisola fino a coinvolgere anche le regioni meridionali e ha prodotto una riduzione delle temperature. Sembra che il maltempo continuerà anche nell’ultima settimana del mese di Settembre, almeno al Centro-Nord, mentre le temperature resteranno al di sopra della media su tutto il Paese. Ecco le Previsioni mensili del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 23 ...

Meteo - da domenica comincia l’autunno : in arrivo grandine e temporali su tutta Italia : Secondo le ultime previsioni Meteo, da domenica 22 settembre l'autunno arriva in Italia portando piogge, grandine e temporali su gran parte della Penisola, a cominciare dalle regione del Nord Ovest e da quelle centrali tirreniche, in particolare su Toscana e Alto Lazio. Il maltempo scenderà anche al Sud, ma da martedì cambia di nuovo tutto.Continua a leggere

Allerta Meteo - l’arrivo dell’Uragano Humberto stravolge l’Europa : da Domenica forte maltempo anche in Italia : L’arrivo dell’Uragano Humberto in Europa sta stravolgendo le precedenti previsioni Meteo per i prossimi giorni: anche l’Italia sarà coinvolta, a partire dalla giornata di Domenica 22 Settembre, da una nuova violenta ondata di maltempo innescata nel Mediterraneo proprio dalla spinta di Humberto sul Vecchio Continente. Intanto alle Bermuda si contano i danni provocati dall’Uragano, che ha lasciato 29.000 persone senza ...

Previsioni Meteo 22/25 settembre : altro forte maltempo. Italia nel mirino di un vortice atlantico [MAPPE] : Sembrava delinearsi un periodo anticiclonico più o meno tranquillo, solo la settimana scorsa, magari con estate settembrina piuttosto persistente, invece, giorno dopo giorno, dalle simulazioni dei modelli matematici vengono fuori sempre nuove sorprese. D’altronde, il periodo di cambio stagionale non è certo quello più predisponente per lunghi periodi di stabilità anche se, va detto, dal 26 potrebbe prospettarsi un’altra fase calda e ...

Allerta Meteo Estofex - forte maltempo sull’Italia : nubifragi - grandine di grandi dimensioni e rischio tornado : Allerta Meteo – Il maltempo ora si sposta verso sud e coinvolge anche le nostre regioni meridionali. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emanato i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per l’Italia, il Tirreno e le aree circostanti, principalmente per nubifragi. Previste anche trombe marine. grandine di grandi dimensioni attesa sulle parti meridionali. Livello 1 per la Penisola Iberica orientale e settentrionale, principalmente per ...

Allerta Meteo - l’Uragano Humberto si dirige verso l’Europa e può capovolgere la tendenza anche in Italia : L’uragano Humberto è diventato un “mostro” categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, con venti che soffiano a 185 km/h, e nelle prossime ore arriverà sulle Bermuda, nel cuore dell’oceano Atlantico. Humberto sta risalendo l’oceano da sud/ovest verso nord/est allontanandosi dagli Stati Uniti dopo avere toccato le Bahamas sotto forma di tempesta tropicale. L’uragano si dirige verso l’Europa, dove potrebbe ...

Allerta Meteo Estofex : forte maltempo scatenerà nubifragi sul Centro Italia : Allerta Meteo – In arrivo una breve ondata di maltempo sull’Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, Allerta di livello 1 per il Centro Italia, principalmente per nubifragi. Livello 1 per l’Algeria, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 anche per la Russia meridionale, principalmente per forti raffiche di vento. Tutte le allerte si intendono ...

Allerta Meteo - veloce sfuriata di maltempo in arrivo sull’Italia tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 : Torna il maltempo su gran parte d’Italia nei prossimi due giorni: tra Mercoledì 18 e Giovedì 19 Settembre uno spiffero d’aria fredda proveniente da Nord/Est farà diminuire le temperature in modo brusco, innescando forti temporali dapprima al Nord già da Mercoledì mattina, successivamente anche al Centro dal pomeriggio di Mercoledì (specie versante Adriatico), infine anche al Sud nella giornata di Giovedì 19, soprattutto tra Abruzzo, ...

Meteo : oggi ultimi scampoli di caldo - aria FREDDA in discesa verso l'Italia : Ultime ore di tempo stabile e caldo per l'Italia grazie all'anticiclone nord africano ormai in netto declino. La cupola anticiclone che da oltre una settimana staziona sull'Italia, lascerà ben...

Previsioni Meteo Ottobre 2019 : piovoso e più freddo della media su gran parte d’Italia [MAPPE] : Eccoci con il nostro periodico appuntamento in riferimento alla tendenza sul mese successivo rispetto a quello in corso. Una tendenza sul lungo periodo che computa la possibile evoluzione di massima di un mese intero sulla base di indagini di tipo “teleconnettivo”, ossia esaminando simulazioni dei modelli a lunga gittata in riferimento soprattutto ai valori barici e termici calcolati per le superfici oceaniche e nelle sezioni ...

Meteo Italia - le Previsioni dell’Aeronautica Militare per oggi - sabato 14 settembre : sereno in gran parte della Penisola [DETTAGLI] : Le Previsioni del servizio Meteorologico dell’aeronautica Militare per oggi in Italia. Nord: sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sui rilievi alpini e parziali velature sui restanti settori. Centro e Sardegna: sereno o poco nuvoloso, con parziali velature in estensione nel corso del pomeriggio dalla Sardegna alle regioni peninsulari. Sud e Sicilia: sereno o poco nuvoloso per addensamenti pomeridiani sui rilievi tra Molise, Puglia, ...

Previsioni Meteo 14 settembre : è il ritorno dell’estate - sole e afa su tutta Italia : Secondo le Previsioni meteo, oggi sabato 14 settembre il caldo continuerà a farla da padrone. Temperature praticamente estive su buona parte dello Stivale grazie all'alta pressione di matrice africana. Tanto sole e valori termici elevati saranno dunque all'ordine del giorno.Continua a leggere

Meteo : caldo e temperature estive nel weekend - ancora sole su tutta l’Italia : Fiammata africana nel weekend prima dell'arrivo dell'autunno: sabato 14 e domenica 15 settembre torna l'estate su tutta l'Italia con caldo anomalo e temperature da record, che potranno arrivare a toccare i 35 gradi centigradi. Tra le regioni più soleggiate la Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Puglia. Ma durerà poco: la prossima settimana arriveranno freddo, maltempo e temporali.Continua a leggere